 Mascota: la técnica infalible para que tu perro deje de subir al sillón  

Permitir que tu mascota suba al sillón puede traer varios inconvenientes. Los pelos, olores y posibles daños al tapizado son sólo algunos de los problemas más comunes. Además, cuando un perro asume que puede subir, es probable que no distinga cuándo está permitido y cuándo no, lo que dificulta su educación. Este comportamiento también puede afectar la jerarquía en el hogar, generando confusión en el animal.

Bienestar animal Mascota: el alimento que podrías estar dando a tu conejo de forma incorrecta y no lo sabías

¿Qué hacer si lo encontrás en el sillón?

Cuando llegues a casa y encuentres a tu perro en el sillón, no lo retes de manera agresiva. Los regaños fuera de tiempo no funcionan porque el perro no asocia el comportamiento con el castigo. En cambio, bajalo suavemente y redirigirlo hacia su cama o espacio asignado, premiándolo cuando lo haga correctamente.