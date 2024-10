Mascota: ¿es seguro darle frutillas a tu gato?

Aunque la carne es esencial para la salud de los gatos, algunas frutas, en pequeñas cantidades, pueden ofrecerles beneficios a la salud. A pesar de que no necesitan frutas para sobrevivir, incluirlas de forma ocasional puede aportarles vitaminas y antioxidantes. Sin embargo, no todas las frutas son seguras para ellos, y es importante saber cuál es apta para su consumo. La frutilla, por ejemplo, es una fruta rica en vitamina C, antioxidantes y fibra, pero… ¿será ideal para los gatos?