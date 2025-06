hormiguero de cerca, jardinería.png Jardinería: ni vinagre ni agua hirviendo, esta es la forma más eficaz de eliminar hormigueros del jardín

Jardinería sin químicos: ventajas del método natural

Además de su eficacia comprobada, este método tiene otros beneficios importantes. No contamina el suelo ni el agua, y no altera el equilibrio de otras especies beneficiosas para el jardín. Al no tratarse de un veneno, no representa riesgo para niños ni animales que frecuentan el jardín.

Entre sus ventajas se destacan:

Es económico y fácil de conseguir en viveros o tiendas agropecuarias.

en viveros o tiendas agropecuarias. Su efecto es duradero si se aplica con regularidad y en condiciones secas.

También actúa contra otros insectos rastreros como babosas o cochinillas.

hormiga entrando al hormiguero, jardinería.png Jardinería: ni vinagre ni agua hirviendo, esta es la forma más eficaz de eliminar hormigueros del jardín

Mantenimiento y prevención en jardinería

Una vez eliminado el hormiguero, es importante evitar que se formen nuevos. Para eso, es fundamental mantener el jardín limpio, sin restos de comida ni materia orgánica acumulada. También se recomienda vigilar los sectores húmedos o sombreados, donde las colonias suelen establecerse.

La jardinería ecológica no sólo protege tus plantas, sino también el entorno que las rodea. Elegir soluciones naturales como la tierra de diatomeas es una forma inteligente de cuidar tu jardín de forma sustentable y eficiente./LN.