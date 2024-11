Jardinería: cómo tener un patio soñado sin gastar de más

Tener un jardín o patio bien decorado y acogedor puede ser el lugar ideal para pasar las tardes y noches de verano. En jardinería , no es necesario hacer grandes inversiones para transformar tu espacio al aire libre en un rincón especial . Una de las formas más efectivas y económicas de embellecer cualquier jardín es a través de las plantas.

Elegir plantas con flores sencillas de cultivar no sólo aportará color y frescura , sino que también permitirá renovar el espacio sin gastar mucho dinero. Opciones como los geranios, las margaritas o los pensamientos son ideales porque requieren pocos cuidados y se adaptan bien al clima mendocino. Estas especies aportan vida a rincones sombríos o paredes vacías, y al ser de fácil mantenimiento, no requieren grandes esfuerzos para mantenerse lindas y saludables.

Consejos para el césped y alternativas para patios sin pasto

El césped es otro elemento que puede darle una gran calidez a tu jardín. Sin embargo, para mantenerlo en buen estado sin altos costos, es fundamental realizar un riego adecuado y cortarlo con frecuencia. Una buena poda y riego profundo al menos una vez por semana ayudarán a que el césped luzca verde y saludable. Para quienes no tienen césped, siempre la mejor opción será poblar todo de macetas. Para esto es importante seguir las recomendaciones de tu vivero de confianza, si la planta es de sol o de sombra deben estar en los lugares adecuados. No tengas miedo a amontonar macetas, puedes que al principio no se vea estético pero cuando las plantas crecen tapan las macetas y se vuelve todo verde. Estas ideas ayudan a mantener una temperatura agradable en el piso y evitan la proliferación de malezas.