Descubrí la planta que necesita sufrir para dar flores y cuando florece “llora”

En el mundo de las plantas existen especies que llaman la atención no solo por su belleza, sino también por sus curiosos hábitos de crecimiento. La hoya carnosa es una de esas joyas botánicas que cautivan a quienes se inician o ya son amantes de la jardinería. Su resistencia y floración inusual la vuelven un ejemplar muy valorado.
Una planta con historia y muchos nombres
La hoya carnosa pertenece a la familia Apocynaceae y es originaria de regiones tropicales de Asia y Oceanía. Su fama mundial se debe a la textura cerosa de sus hojas y flores, que parecen hechas de porcelana. Por eso también se la conoce como “flor de cera” o “planta de porcelana”.
En Mendoza y en distintas provincias argentinas, es elegida como planta de interior por su capacidad de adaptarse a ambientes luminosos sin necesidad de sol directo. Además, puede vivir durante décadas, lo que la convierte en una de las favoritas de coleccionistas y aficionados.
planta hoya carnosa, jardinería (1).png
Flor de "hoya carnosa", aunque también a esta planta se la conoce como “flor de cera” o “planta de porcelana”.
Existe un mito muy difundido entre los jardineros: la hoya carnosa “debe sufrir para florecer”. Esto significa que responde mejor a una ligera falta de agua o al permanecer varios años en la misma maceta. Ese estrés controlado estimula la aparición de flores más abundantes y duraderas. Además, sus flores producen un néctar brillante que puede gotear, un detalle que sorprende a quienes la cultivan por primera vez.
planta hoya carnosa, jardinería.png
Esta planta, aunque exótica, es apta para jardineros de todos los niveles
Cuidados básicos de esta joya de la jardinería
Si bien es una planta resistente, conviene seguir ciertas pautas para mantenerla saludable:
Luz: necesita buena iluminación indirecta, pero no sol directo intenso.
Riego: moderado; conviene dejar secar el sustrato entre riegos.
Temperatura: ideal entre 15 y 25 °C, evitando heladas.
Sustrato: suelto y con buen drenaje; se recomienda mezclar turba con perlita.
Ubicación: se luce en macetas colgantes o sobre tutores que le permitan trepar.
Respetar estos cuidados asegura un crecimiento vigoroso y una floración espectacular. En climas secos como el mendocino, puede agradecer pulverizaciones ocasionales en sus hojas./TN