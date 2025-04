Conocé los dos signos del zodíaco nunca quieren salir de la cama.

mujer-durmiendo-confortable.jpg

Tauro: dormir es un placer absoluto

No tiene apuro para nada y mucho menos para arrancar el día, porque si hay algo que disfruta es la comodidad de su cama y la sensación de estar tapado mientras afuera hace frío. Para él, dormir no es solo descansar, sino un placer al que no piensa renunciar, así que siempre encuentra la forma de sumar unos minutos más y, si no puede, lo compensa con una buena siesta porque su energía necesita pausas y no le gusta andar a las corridas.