Astros

Conocé el horóscopo para este viernes 8 de agosto: : qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

Lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Conocé lo que los astros le deparan a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del viernes 8 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Energía y avance. Tu impulso natural te ayudará a resolver trámites o iniciar algo nuevo. Evitá choques de opiniones.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Paciencia y firmeza. Podrías enfrentar retrasos, pero tu constancia dará frutos. En lo afectivo, momento de gestos simples pero significativos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Novedades. Llega información que cambia tu perspectiva. En el trabajo, usá tu versatilidad para adaptarte a imprevistos.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Vínculos. Es un buen día para reforzar lazos familiares o amistosos. Atendé más tu descanso para no sobrecargarte emocionalmente.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Reconocimiento. Tus esfuerzos empiezan a ser valorados. En lo personal, dejá que las sorpresas lleguen sin forzarlas.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Organización. Una jornada para poner orden en lo laboral y personal. Evitá exigirte demasiado.





Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Armonía. Se equilibran situaciones tensas. Ideal para resolver un conflicto y abrir nuevos acuerdos.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Transformación. Algo que parecía estancado comienza a moverse. Confianza en tu intuición para tomar decisiones.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Optimismo. El entusiasmo te impulsa a encarar nuevos retos. En el amor, se favorecen las charlas profundas.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Resultados. Verás avances concretos si mantenés tu método y disciplina. No descuides tu vida social.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Creatividad. Buen momento para innovar o proponer cambios. Escuchá ideas de otros: pueden potenciar las tuyas.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad. Estarás más perceptivo y conectado con tu entorno. Ideal para actividades artísticas o espirituales.

