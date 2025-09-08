Cómo solucionar las hojas marrones de tu plantas de potus

Cómo solucionar las hojas marrones del potus en tus plantas

Por Analía Martín







El potus es una de las plantas más populares en Mendoza y en gran parte de Argentina por su resistencia y belleza. Aunque se adapta fácilmente a distintos ambientes, puede sufrir problemas en sus hojas, como puntas marrones o bordes negros. Con algunos ajustes en el riego, la luz y la temperatura, es posible devolverle su frescura.

¿Por qué aparecen hojas marrones en el potus? El potus (Scindapsus aureus) es valorado por su resistencia, pero también puede reaccionar de manera negativa al exceso de agua o al frío intenso. Cuando observamos puntas marrones y bordes oscuros en sus hojas, suele tratarse de dos causas principales:

Riego excesivo: el encharcamiento genera falta de oxígeno en las raíces y provoca daños en el follaje.

el encharcamiento genera falta de oxígeno en las raíces y provoca daños en el follaje. Ambientes fríos: aunque aguanta hasta 13 °C, un entorno demasiado fresco afecta su desarrollo.

Embed Consejos de jardinería para recuperar el potus La jardinería doméstica permite aplicar medidas simples para mejorar el aspecto del potus. Estas prácticas favorecen un crecimiento más sano y ayudan a prevenir futuros daños en las hojas.:

Controlar el riego: lo ideal es dejar secar el sustrato entre riego y riego. En invierno suele bastar con una vez por semana, mientras que en verano cada cuatro días es suficiente.

lo ideal es dejar secar el sustrato entre riego y riego. En invierno suele bastar con una vez por semana, mientras que en verano cada cuatro días es suficiente. Revisar la ubicación: necesita abundante luz natural, pero no sol directo. Si recibe sol fuerte, las hojas pueden palidecer.

necesita abundante luz natural, pero no sol directo. Si recibe sol fuerte, las hojas pueden palidecer. Ajustar la temperatura: la franja ideal se ubica entre los 18 y 25 °C. Evitá corrientes de aire frío en interiores. potus, jardinería.png Las plantas de potus tienen variedades que se diferencian por el color de sus hojas Otros problemas frecuentes en plantas de potus Además de las puntas marrones, el potus puede dar señales de otros desequilibrios: Hojas demasiado verdes sin variegado: indican falta de luz. Conviene acercarlo a una ventana iluminada.

indican falta de luz. Conviene acercarlo a una ventana iluminada. Hojas amarillas con telarañas: suelen ser signo de araña roja, una plaga asociada a la sequedad. El aceite de Neem es un remedio natural eficaz. El potus es una de las plantas de interior más agradecidas, pero su buen estado depende de cuidados básicos como el riego correcto, la luz adecuada y una temperatura estable. Mantener la observación constante es fundamental para que siga luciendo hojas verdes y sanas, llenando de frescura y vida los hogares mendocinos.

Compartí la nota:







