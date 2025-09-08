Plantas de interior

Cómo solucionar las hojas marrones de tu plantas de potus

Si tus plantas de interior presentan hojas marrones, no te alarmes: la jardinería ofrece soluciones prácticas y sencillas para recuperar su vitalidad.

Cómo solucionar las hojas marrones del potus en tus plantas

Cómo solucionar las hojas marrones del potus en tus plantas

 Por Analía Martín

El potus es una de las plantas más populares en Mendoza y en gran parte de Argentina por su resistencia y belleza. Aunque se adapta fácilmente a distintos ambientes, puede sufrir problemas en sus hojas, como puntas marrones o bordes negros. Con algunos ajustes en el riego, la luz y la temperatura, es posible devolverle su frescura.

¿Por qué aparecen hojas marrones en el potus?

El potus (Scindapsus aureus) es valorado por su resistencia, pero también puede reaccionar de manera negativa al exceso de agua o al frío intenso. Cuando observamos puntas marrones y bordes oscuros en sus hojas, suele tratarse de dos causas principales:

Lee además
Flores nocturnas: cuáles perfuman el jardín con más intensidad
Aromas al anochecer

Flores nocturnas: cuáles perfuman el jardín con más intensidad
Transforma latas de gaseosa en una maceta para suculentas única video
Reciclaje creativo

Transforma latas de gaseosa en macetas únicas para tus plantas de suculentas
  • Riego excesivo: el encharcamiento genera falta de oxígeno en las raíces y provoca daños en el follaje.
  • Ambientes fríos: aunque aguanta hasta 13 °C, un entorno demasiado fresco afecta su desarrollo.
Embed

Consejos de jardinería para recuperar el potus

La jardinería doméstica permite aplicar medidas simples para mejorar el aspecto del potus. Estas prácticas favorecen un crecimiento más sano y ayudan a prevenir futuros daños en las hojas.:

  • Controlar el riego: lo ideal es dejar secar el sustrato entre riego y riego. En invierno suele bastar con una vez por semana, mientras que en verano cada cuatro días es suficiente.
  • Revisar la ubicación: necesita abundante luz natural, pero no sol directo. Si recibe sol fuerte, las hojas pueden palidecer.
  • Ajustar la temperatura: la franja ideal se ubica entre los 18 y 25 °C. Evitá corrientes de aire frío en interiores.
potus, jardinería.png
Las plantas de potus tienen variedades que se diferencian por el color de sus hojas

Las plantas de potus tienen variedades que se diferencian por el color de sus hojas

Otros problemas frecuentes en plantas de potus

Además de las puntas marrones, el potus puede dar señales de otros desequilibrios:

  • Hojas demasiado verdes sin variegado: indican falta de luz. Conviene acercarlo a una ventana iluminada.
  • Hojas amarillas con telarañas: suelen ser signo de araña roja, una plaga asociada a la sequedad. El aceite de Neem es un remedio natural eficaz.

El potus es una de las plantas de interior más agradecidas, pero su buen estado depende de cuidados básicos como el riego correcto, la luz adecuada y una temperatura estable. Mantener la observación constante es fundamental para que siga luciendo hojas verdes y sanas, llenando de frescura y vida los hogares mendocinos.

Temas
Seguí leyendo

Truco para que el potus crezca con hojas más grandes

¿Para qué sirve poner cinta roja en la planta lengua de suegra?

Son flores hermosas, fáciles de cultivar y un verdadero manjar

Increíble efecto de esta mezcla de cáscara de banana y el vinagre en las plantas: cómo hacerla

Plantas típicas de Mendoza: qué significa cuando tu cactus aparece con manchas blancas

Ni pimientos ni petunias: las 3 plantas que conviene sembrar en septiembre en Mendoza

Qué hacer si tu limonero no crece: guía práctica de jardinería

Para qué sirve poner papel aluminio en macetas de plantas

Las Más Leídas

Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un grave accidente en Tunuyán

Críticas a la gestión Milei, el denominador común en las primeras reacciones en Mendoza
Elecciones 2025

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.
El clima

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Mauco Cuello está grave tras sufrir una golpiza en Godoy Cruz. 
la víctima está en terapia intensiva

Godoy Cruz: piden ayuda para esclarecer una brutal golpiza a un músico

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025

Te Puede Interesar

El revés bonaerense de Javier Milei en Buenos Aires desata la reacción de Wall Street
Consecuencias

El revés bonaerense de Javier Milei en Buenos Aires desata la reacción de Wall Street

Por Marcelo López Álvarez
El presidente se reunió con los miembros de su gabinete tras la derrota electoral
Los efectos de los comicios

La primera reacción de Milei tras la derrota: convoca a gobernadores y amplía su mesa política

Por Sitio Andino Política
La obra que inaguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial.
Acto oficial

La obra que inauguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial

Por Florencia Martinez del Rio