Truco para que el potus crezca con hojas más grandes

Descubrí el truco que usan los expertos en plantas para que el potus desarrolle hojas enormes y un follaje lleno de vida en tu hogar.

 Por Analía Martín

El potus es una de las plantas más resistentes y populares en los hogares mendocinos, pero muchos notan que con el tiempo sus hojas se achican y sus tallos se alargan demasiado. La buena noticia es que existe más de un truco sencillo para estimular un crecimiento vigoroso, lograr hojas grandes y conseguir un follaje exuberante.

La poda y el truco del rebrote

Podar el potus en los meses de primavera y verano es fundamental para estimular su crecimiento. Al cortar las puntas de los tallos por encima de un nudo, la planta responde con nuevos brotes laterales, lo que genera un follaje mucho más compacto. Además, este truco permite aprovechar los esquejes y replantarlos en la misma maceta, reforzando la base y logrando un aspecto más frondoso.

Los esquejes enraízan con facilidad en agua. Una vez que desarrollan raíces firmes, se pueden incorporar nuevamente a la maceta madre. Este procedimiento, utilizado por muchos aficionados en Mendoza, es clave para sumar densidad y rejuvenecer la planta sin necesidad de comprar otra.

planta de potus
Potus, una de las plantas de interiores predilectas por su poder ornamental

La luz y la humedad, aliadas del potus

Aunque el potus tolera lugares con menos claridad, sus hojas alcanzan mayor tamaño cuando recibe luz brillante pero indirecta. Lo ideal es ubicarlo cerca de una ventana orientada al este o al norte, donde pueda aprovechar la claridad sin recibir rayos intensos que quemen el follaje.

La humedad también cumple un rol esencial. En ambientes secos —muy comunes en Mendoza—, el potus puede mostrar puntas marrones. Una práctica simple es pulverizar sus hojas con agua, colocar un recipiente con líquido cerca o agrupar varias plantas para generar un microclima. Cuanto más tropicales sean las condiciones, más grandes y brillantes serán las hojas.

Riego y fertilización en la etapa activa

Uno de los errores más comunes es regar en exceso. El potus solo necesita agua cuando la capa superior del sustrato está seca. El encharcamiento puede dañar sus raíces y provocar hojas amarillentas, mientras que la falta de riego frena su desarrollo. Por eso, el equilibrio es clave.

En cuanto a la nutrición, durante la primavera y el verano conviene aplicar fertilizantes líquidos equilibrados cada cuatro a seis semanas. También se pueden usar alternativas caseras como té de compost o extractos de algas. Estos aportes fortalecen la planta y se traducen en hojas más grandes y brillantes.

Tutores y soportes para hojas gigantes

En su hábitat natural, el potus trepa sobre árboles. Reproducir esta condición en casa es sencillo: basta con colocar un tutor de musgo o fibra de coco. Al trepar hacia arriba, la planta desarrolla hojas más robustas y vigorosas, porque imita su crecimiento en la selva. Además, los tallos adquieren un porte más firme y decorativo.

El potus es una de esas plantas que responde con fuerza a pequeños cuidados. Con luz adecuada, humedad constante, riego equilibrado y el truco de la poda con esquejes, se transforma en una verdadera pieza central del hogar. Con atención y constancia, sus hojas pueden alcanzar un tamaño sorprendente, aportando frescura y un aire selvático a cualquier ambiente mendocino./RN.

