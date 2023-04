Los shows de drag queen están en peligro en Estados Unidos

image.png

Los sectores de la ultraderecha de Estados Unidos denunciaron que los espectáculos drag queen públicos son "inapropiados" y "sexualizan a los niños", una idea que fue desmentida por la Organización no gubernamental (ONG) Glaad, donde sostuvieron que los políticos extremistas no pueden "decidir qué es el arte ni en tratar de controlarlo". AFP Photo by Brandon Bell