Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Los bonaerenses eligieron este Domingo 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura, donde se definirá el mapa de las dos cámaras parlamentarias que resultan claves para que el gobernador Axel Kicillof pueda garantizarse la sanción de leyes en sus últimos dos años de mandato.Autor: DAMIAN DOPACIO/NA

Imagen del 4 de septiembre de 2025 de turistas tomándose fotografías frente a una linterna en un bloque temático, en Ulanqab, en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China. (Xinhua/Ma Jinrui) (jg) (vf)

La Policía de la Ciudad recuperó un inmueble usurpado en el barrio de Villa Crespo que era foco de denuncias sobre venta de drogas y que además tenía peligro de derrumbe. Fue en la avenida Juan B. Justo 1965, y la calle Jufré, y los efectivos detuvieron a dos hombres por resistencia a la autoridad. La vivienda estaba ocupada en forma ilegal y su situación había generado recurrentes quejas de los vecinos por peleas que alteraban el orden y la seguridad en el barrio y que incluso derivaron en daños y rotura de vidrios de comercios y también hubo denuncias sobre robos a vehículos estacionados por parte de gente que vivía allí, 6 de setiembre. FOTO: POLICIA DE LA CIUDAD

El papa León XIV pidió por el fin de las guerras al pronunciarse este domingo en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde presidió la Misa con el rito de canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, mientras que, al finalizar la celebración eucarística, el Pontífice rezó el Ángelus y dirigió un mensaje a los gobernantes y a los fieles presentes, 7 de Setiembre. FOTO NA: @vaticannews_es

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, asisten al desfile del Día de la Independencia, en Brasilia, Brasil, 7 de setiembre. FOTO: (Xinhua/Lucio Tavora)/NA.

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunció que dejará su cargo como líder del Partido Liberal Democrático (PLD), entre crecientes llamamientos para asumir su responsabilidad por el revés electoral de la formación, en Tokio, Japón, 7 de setiembre. FOTO: (Xinhua/Toru Hanai)/NA.

La alianza peronista Fuerza Patria se impuso hoy por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, al cosechar 46,96% de los votos contra 33,85%, respectivamente, con el 86,71% de las mesas escrutadas oficialmente, 7 de setiembre. Foto: NA

Imagen del 8 de septiembre de 2025 del sitio de un accidente, en Atlacomulco, México. Al menos ocho personas fallecieron y 45 resultaron lesionadas producto del accidente entre un tren y un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata ocurrido en la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, en una zona industrial del central Estado de México, según el saldo preliminar de Protección Civil de la localidad. (Xinhua/Jorge Alvarado) (rtg) (ah) (ce)

Varios palestinos corren para escapar del humo que se eleva desde la torre "Vision" tras un ataque aéreo israelí, en la Ciudad de Gaza, el 8 de septiembre de 2025. Las fuerzas israelíes intensificaron los ataques aéreos sobre la ciudad de Gaza el lunes, incluida la demolición de la torre "Vision", un edificio de oficinas de 14 plantas situado en la parte occidental de la ciudad. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) (oa) (ah) (vf)

Soldados libaneses inspeccionando los restos de un automóvil impactado por drones israelíes, en Jiyeh, Líbano, el 9 de septiembre de 2025. (Xinhua/Ali Hashisho) (oa) (ah) (ce)

China envió al espacio con éxito un nuevo satélite de teledetección desde el Sitio de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang, en la provincia insular china de Hainan, en el sur de China, 9 de setiembre. FOTO: (Xinhua/Du Xinxin)/NA.

El Ejército israelí ordenó a todos los residentes de la Ciudad de Gaza que evacuaran antes de un ataque ampliado, advirtiendo que quienes se quedaran correrían un grave peligro, Franja de Gaza, 9 de setiembre. FOTO: (Xinhua/Rizek Abdeljawad)/NA.

Docentes de la UBA, nucleados en la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) realizaron clases públicas, paneles y reuniones en Plaza de Mayo, 10 de setiembre. Autor: DANIEL VIDES/NA

Al menos 57 personas lesionadas, 19 de ellas en estado de gravedad, es el saldo preliminar de un incendio derivado de la volcadura y explosión de una pipa de gas en el oriente de la Ciudad de México, 11 de Setiembre. FOTO: (Xinhua/Karen Alpide)/NA.

Imagen proveída por la Presidencia de Venezuela del presidente venezolano, Nicolás Maduro (c), hablando por radio de intercomunicación durante la activación del Plan Independencia, en Ciudad Caribia, en el estado La Guaira, Venezuela, el 11 de septiembre de 2025. Maduro encabezó el jueves la activación del denominado Plan Independencia con 284 frentes de batalla para la defensa del país sudamericano, desde Ciudad Caribia, cercana a Caracas. (Xinhua/Presidencia de Venezuela) (ms) (jg) (ah) (ce)

Las inundaciones provocadas por días de fuertes lluvias han causado la muerte de al menos 19 personas y la desaparición de otras 10 en la isla indonesia de Bali y en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, 11 de Setiembre. FOTO: (Xinhua/Dicky Bisinglasi)/NA.

El Gobierno de Chile conmemoró el 52° aniversario del golpe de Estado de 1973 que derrocó al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973) e instaló una dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet (1973-1990), con un llamado a respetar la dignidad humana y proteger la democracia, en Santiago, Chile, 11 de Setiembre. FOTO: (Xinhua/Jorge Villegas)/NA.

Soldados escoltan féretros con los restos de los mártires de los Voluntarios del Pueblo Chino (VPCh) en el Aeropuerto Internacional Taoxian de Shenyang, en la provincia de Liaoning, en el noreste de China, el 12 de septiembre de 2025. Los restos de 30 soldados caídos de los VPCh que perdieron la vida durante la Guerra de Resistencia contra la Agresión de Estados Unidos y de Ayuda a Corea (1950-1953) fueron repatriados a China el viernes desde la República de Corea. (Xinhua/Pan Yulong) (jg) (da) (vf)