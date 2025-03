Tras el acuerdo con el FMI, Caputo analizó qué pasará con el dólar

En medio de las negociaciones para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , y frente a las expectativas y especulaciones que giran en torno a lo que sucederá con el régimen cambiario a partir de su concreción, el ministro de Economía, Luis Caputo , buscó nuevamente llevar tranquilidad a la sociedad de que el Gobierno no hará nada que perjudique a la gente. Si bien insistió en que liberar las restricciones cambiarias es el objetivo, remarcó que se hará cuando estén dadas las condiciones -como suele repetir- y que cuando suceda no implicará un salto del dólar.

"Lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente. Ahora estamos recapitalizando el BCRA para crear las condiciones necesarias para que cuando liberemos las restricciones no haya un salto cambiario, como algunos piensan. Por otro lado, el FMI no pide nada de eso", remarcó el ministro, en declaraciones en A24.