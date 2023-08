Ser empresario y hacer política: casos del país en Mendoza

"La política no es ni la motosierra ni seguir donde estamos. Lo bueno es que no hay que empezar nada, sino seguir lo que otros empezaron", señaló Mauricio Badaloni , director de Grupo Andesmar y miembro de UIA (Unión Industrial Argentina) y candidato a diputado nacional en 2021 por Cambia Mendoza.

A su turno, el titular de MONAPY (Movimiento Nacional Pyme), Alejandro Bestani, formuló una pregunta retórica para motivar la participación de los empresarios en política.

"¿Cuándo es el momento de actuar, de comprometerse?", señaló el dueño de la marca de conservas Inca y también integrante de COPAL (Coordinadora de Industrias Productoras de Alimentos). Bestani, además, impulsa la llamada "ley Monapy", que promueve una baja de impuestos para favorecer el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

La experiencia desde Mendoza

Mientras tanto el empesario olivícola y vitivinícola Rodolfo Vargas Arizu, de Fundación ADN y parte de Cambia Mendoza consideró que "cuando uno ingresa a la política se da cuenta que es difícil hacer cambios, pero estamos para impulsarlos. En nuestro espacio nos están escuchando, no sé si con muchas ganas, pero cada vez más".

De hecho la fundación que preside Vargas Arizu se autodefine como "un ámbito contenedor para mendocinos hacedores, los que día a día generan trabajo; ciudadanos que quieren ponerle límites a esa política tradicional que en los últimos años crece en forma desmedida, sin resolver los problemas de pobreza y atraso".

Pero también hay quienes recién ingresan a la política y están en carrera electoral. Como el empresario sanrafaelino Rodolfo Bianchi, candidato a intendente de su departamento por LLA (La Libertad Avanza) que competirá el domingo 2 de setiembre por la comuna, y también contó su experiencia a partir de una convocatoria.

"Me llamaron por teléfono en Carnaval, para preguntarme si quería ser candidato por el movimiento Libertario. Pregunté a mis amigos si valía la pena meterme en política, y la mayoría me dijo que no. No dormí toda una noche, pero al día siguiente acepté", contó Bianchi, antes de admitir que dependerá del resultado de los comicios "si el lunes sigo o no".

"Detrás del poder está el dinero"

A su turno, el neuquino Pablo Cervi, también repasó su camino en la política, con una postulación a la gobernación de la provincia en su haber.

Para Cervi, al frente de un establecimiento frutihortícola que da trabajo a 1.800 personas "la transversalidad a la hora de involucrarse en política es muy importante. Pero es 70/30: el 30% es lo que se genera, el otro 70 es el entorno. Aunque nadie te va a hacer fácil entrar, lo que importa es que las cosas se hagan, no quién las haga, los personalismos".

También hubo un aporte desde San Juan. Fue el de Gustavo Fernández, titular de la cementera Cerro Blanco y flamante diputado nacional, con su mirada peculiar sobre la política desde la perspectiva empresaria.

Para el sanjuanino "el poder es un medio, no un fin, pero en política detrás del poder está el dinero. El de la política es un mundo con una lógica distinta a la del sector privado. Para avanzar hay que tener paciencia".

Luego de que Aníbal Tortoriello, empresario del transporte y legislador nacional por Río Negro, diera su parecer sobre el camino en la actividad gremial, desde Santa Fe el fabricante de sanitarios Eduardo Maradona y candidato a gobernador por la Coalición Cívica fue contundente.

En una vivencia semejante al sanrafaelino Bianchi, Maradona reconoció que tuvo que curtirse durante la campaña.

"Mi espacio se conformó con 98% de gente de trabajo, entre mi rubro y productores agropecuarios. El otro 2% fueron políticos que me jugaron una mala pasada: teníamos un presupuesto acotado, pero gastaron $25 millones en carteles por miedo a que sacara más votos que ellos", resaltó.