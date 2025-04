Semana Santa 2025: cómo funcionarán los bancos en Mendoza

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó que tanto el Jueves Santo (17/04) como el Viernes Santo (18/04) las entidades bancarias permanecerán cerradas. Esto, más allá de que el jueves es considerado un día no laborable —y por lo tanto optativo para los empleadores del sector privado—, en el caso de los bancos la regla es clara: no abrirán sus puertas. Así lo establece la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 167, al señalar que, en estos casos, el cese de actividades es obligatorio para sectores como la banca o los seguros.

Aunque el calendario oficial marca el Jueves Santo como un día no laborable y el Viernes Santo como feriado nacional, las entidades bancarias se manejan con su propia agenda. El BCRA establece que los bancos no atenderán al público ni el jueves 17 ni el viernes 18 de abril de 2025 . Es decir, durante esos dos días las sucursales permanecerán cerradas en todo el país, sin excepción.

A pesar del cierre de las oficinas, los canales digitales y automáticos seguirán operativos: el homebanking, la aplicación de cada banco y los cajeros automáticos estarán habilitados para operaciones básicas como transferencias, pagos y extracciones de efectivo. No obstante, quienes necesiten atención personalizada o tengan trámites presenciales pendientes deberán reprogramarlos para otra fecha.

¿Por qué los bancos siguen un calendario propio?

A diferencia de otras actividades privadas o estatales, las entidades bancarias no se rigen exclusivamente por el cronograma de feriados nacionales. Según la normativa del BCRA, el sector cuenta con un esquema particular que determina sus días de actividad o asueto. "En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación", aclara el artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo. De esta forma, para los bancos, tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo se consideran días de cierre obligatorio.

La decisión no es nueva ni sorpresiva, ya que cada año se repite la misma mecánica. Sin embargo, genera dudas entre los usuarios que desconocen si podrán o no acercarse a las sucursales durante estas fechas.

Paro CGT, paro general, paro en mendoza, huelga, bancos, banco santander.jpg Semana Santa 2025: cómo funcionarán los bancos en Mendoza Foto: Yemel Fil

Cómo prepararse para evitar complicaciones

Ante este panorama, las recomendaciones son claras: anticiparse. Es conveniente realizar operaciones presenciales antes del miércoles 16 de abril para evitar demoras o problemas. Las transferencias, pagos de servicios y otras gestiones pueden resolverse por vía digital, pero es importante prever que el sistema pueda verse más saturado durante estos días, sobre todo el Viernes Santo.

Además, se sugiere extraer dinero con anticipación si se va a necesitar efectivo durante el fin de semana largo. Si bien los cajeros seguirán funcionando, algunos podrían quedar sin reposición durante el jueves y viernes, lo que en años anteriores ha causado largas filas o faltante de billetes./Infobae.