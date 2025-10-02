Salarios y bonos en octubre 2025: todos los aumentos y bonos que cobrarán los trabajadores

Los salarios continúan presionados por el aumento de precios y la falta de actualizaciones. En este marco, en septiembre distintos sindicatos acordaron incrementos cercanos al 1%, por debajo de la inflación , aunque se suman bonos -remunerativos o no remunerativos- como compensación.

A continuación, se repasa qué sectores percibirán aumentos en octubre.

Los trabajadores nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) recibirán un aumento del 1,1% correspondiente al último tramo paritario.

Este ajuste forma parte del convenio homologado por el Ministerio de Trabajo , que contempla una recomposición total del 2,2% distribuida en dos tramos previos en julio y septiembre.

Empleadas domésticas

El personal de casas particulares continuará con las mismas escalas salariales de septiembre hasta su próxima negociación paritaria.

Actualmente, las trabajadoras cobran $3.293,99 por hora y $416.485,63 por mes en tareas generales.

Camioneros

Los trabajadores del sector acordaron un aumento del 1,2% en septiembre, que se cobrará en octubre. La paritaria prevé un incremento total del 6,3% distribuido en seis tramos hasta febrero.

Además, este mes percibirán un bono no remunerativo de $25.000 y se incrementarán las contribuciones a obras sociales a $20.000.

Trabajadores rurales

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) acordó una recomposición salarial en dos tramos para el personal permanente de prestación continua.

El salario mínimo será de $922.903,02 en octubre y ascenderá a $954.746 el mes siguiente.

Trabajadores de Correo Argentino

Los trabajadores del Correo Argentino recibirán un aumento del 1,2% más un bono electoral de $195.000 por movilidad para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Trabajadores de Televisión

El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) y la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) alcanzaron un preacuerdo que establece un aumento del 1,9% sobre todos los conceptos de agosto.

El incremento será no remunerativo hasta el 31 de octubre y pasará a remunerativo a partir del 1 de noviembre.

Empleados de comercio

Los empleados de comercio recibirán un aumento del 1% en septiembre, más una suma fija no remunerativa de $40.000 durante el segundo semestre. En diciembre, esta suma se incorporará al básico de convenio, beneficiando a todos los trabajadores del sector, incluida la rama cerealera, call centers y turismo.

Bancarios

La Asociación Bancaria acordó un ajuste salarial según la inflación de agosto (1,9% según INDEC). El salario básico quedó en $1.930.971,08, compuesto por $1.876.720,94 de inicial más $54.250,14 de participación en ganancias (ROE). El aumento será retroactivo a agosto y se abonará con los sueldos de septiembre.

Metalúrgicos

Los trabajadores metalúrgicos recibirán este mes los haberes de agosto con el último tramo de la recomposición salarial. El ajuste consiste en 1% adicional sobre los básicos de convenio, acompañado por una suma fija no remunerativa de $25.000, abonada junto con los sueldos de agosto, concluyendo así el esquema de aumentos pactado.

Mineros

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), en la rama de abrasivos y piedras esmeriles, acordó un esquema acumulativo que incluye un 2% adicional en octubre, tras aumentos del 3% en agosto y 2,5% en septiembre.

Con estos ajustes, el salario promedio del sector asciende a $1.200.000 sin adicionales.

En octubre, los trabajadores de todos los sectores verán reflejados los acuerdos sindicales. Los aumentos y bonos forman parte de las negociaciones paritarias vigentes. El seguimiento de estos pagos permitirá evaluar la evolución del poder adquisitivo frente a la inflación