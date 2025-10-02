2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
ACUERDO GREMIAL

Salarios y bonos en octubre 2025: todos los aumentos y bonos que cobrarán los trabajadores

Todos los detalles sobre los ajustes salariales y bonos que recibirán los trabajadores de cada sector gremial durante octubre 2025.

Salarios y bonos en octubre 2025: todos los aumentos y bonos que cobrarán los trabajadores

Salarios y bonos en octubre 2025: todos los aumentos y bonos que cobrarán los trabajadores

Por Sitio Andino Economía

Los salarios continúan presionados por el aumento de precios y la falta de actualizaciones. En este marco, en septiembre distintos sindicatos acordaron incrementos cercanos al 1%, por debajo de la inflación, aunque se suman bonos -remunerativos o no remunerativos- como compensación.

A continuación, se repasa qué sectores percibirán aumentos en octubre.

Lee además
Trabajadores judiciales mantienen el reclamo por paritarias y la aplicación del convenio colectivo de trabajo
En busca de mejores salarios

Trabajadores judiciales mantienen el reclamo por paritarias y la aplicación del convenio colectivo de trabajo
trabajadores argentinos: 8 de cada 10 confirman que no llegan a fin de mes con su salario
Economía domestica

Trabajadores argentinos: 8 de cada 10 confirman que no llegan a fin de mes con su salario

Construcción

Los trabajadores nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) recibirán un aumento del 1,1% correspondiente al último tramo paritario.

Este ajuste forma parte del convenio homologado por el Ministerio de Trabajo, que contempla una recomposición total del 2,2% distribuida en dos tramos previos en julio y septiembre.

Empleadas domésticas

El personal de casas particulares continuará con las mismas escalas salariales de septiembre hasta su próxima negociación paritaria.

Actualmente, las trabajadoras cobran $3.293,99 por hora y $416.485,63 por mes en tareas generales.

camioneros
Camioneros acordaron un aumento del 1,2% en septiembre que se percibirá en octubre

Camioneros acordaron un aumento del 1,2% en septiembre que se percibirá en octubre

Camioneros

Los trabajadores del sector acordaron un aumento del 1,2% en septiembre, que se cobrará en octubre. La paritaria prevé un incremento total del 6,3% distribuido en seis tramos hasta febrero.

Además, este mes percibirán un bono no remunerativo de $25.000 y se incrementarán las contribuciones a obras sociales a $20.000.

Trabajadores rurales

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) acordó una recomposición salarial en dos tramos para el personal permanente de prestación continua.

El salario mínimo será de $922.903,02 en octubre y ascenderá a $954.746 el mes siguiente.

Trabajadores de Correo Argentino

Los trabajadores del Correo Argentino recibirán un aumento del 1,2% más un bono electoral de $195.000 por movilidad para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Trabajadores de Televisión

El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) y la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) alcanzaron un preacuerdo que establece un aumento del 1,9% sobre todos los conceptos de agosto.

El incremento será no remunerativo hasta el 31 de octubre y pasará a remunerativo a partir del 1 de noviembre.

Empleados de comercio

Los empleados de comercio recibirán un aumento del 1% en septiembre, más una suma fija no remunerativa de $40.000 durante el segundo semestre. En diciembre, esta suma se incorporará al básico de convenio, beneficiando a todos los trabajadores del sector, incluida la rama cerealera, call centers y turismo.

Bancarios

La Asociación Bancaria acordó un ajuste salarial según la inflación de agosto (1,9% según INDEC). El salario básico quedó en $1.930.971,08, compuesto por $1.876.720,94 de inicial más $54.250,14 de participación en ganancias (ROE). El aumento será retroactivo a agosto y se abonará con los sueldos de septiembre.

trabajador trabajadora bancario banco
La Bancaria acordó un ajuste salarial de acuerdo a la inflación de agosto, que fue de 1,9%

La Bancaria acordó un ajuste salarial de acuerdo a la inflación de agosto, que fue de 1,9%

Metalúrgicos

Los trabajadores metalúrgicos recibirán este mes los haberes de agosto con el último tramo de la recomposición salarial. El ajuste consiste en 1% adicional sobre los básicos de convenio, acompañado por una suma fija no remunerativa de $25.000, abonada junto con los sueldos de agosto, concluyendo así el esquema de aumentos pactado.

Mineros

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), en la rama de abrasivos y piedras esmeriles, acordó un esquema acumulativo que incluye un 2% adicional en octubre, tras aumentos del 3% en agosto y 2,5% en septiembre.

Con estos ajustes, el salario promedio del sector asciende a $1.200.000 sin adicionales.

En octubre, los trabajadores de todos los sectores verán reflejados los acuerdos sindicales. Los aumentos y bonos forman parte de las negociaciones paritarias vigentes. El seguimiento de estos pagos permitirá evaluar la evolución del poder adquisitivo frente a la inflación/ Ámbito Financiero

Temas
Seguí leyendo

Entre la estadística y la realidad: expertos y organizaciones cuestionan las cifras de pobreza

A la espera de la votación del veto en el Senado, el gobierno anunció un aumento al personal del Garrahan

Trabajadores vitivinícolas levantan el paro por conciliación obligatoria

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 2 de octubre de 2025

San Rafael: presentan líneas de crédito y aportes no reembolsables para pymes y monotributistas

Créditos personales: cuándo conviene sacar uno y qué evaluar antes de solicitarlo

Tras el respaldo de Bessent al Gobierno nacional, cómo reacciona el mercado cambiario

Nuevo beneficio de Banco Nación: ofertas exclusivas en perfumerías que no podés perder

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 2 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 2 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

Violento y millonario robo en Guaymallén. 
no hay detenidos

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

El líder libertario llegará en el marco de la campaña electoral video
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"

Te Puede Interesar

La Cámara Alta reclama al Jefe de Gabinete la aplicación plena de la norma sancionada por el Congreso. video
Congreso nacional

Con apoyo mendocino, el Senado apuntó contra Francos por la Ley de Discapacidad

Por Sitio Andino Política
La Cámara Alta le dio un nuevo revés al oficialismo nacional video
Congreso

El Senado rechazó otros dos vetos presidenciales: cómo votaron los mendocinos

Por Facundo La Rosa
El exintendente de San Rafael habló de todo en Aconcagua Radio
Entrevista

Emir Félix y la inseguridad: "Mendoza se está rosarizando a pasos agigantados"

Por Sitio Andino Política