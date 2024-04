Recaudación y coparticipación; las provincias en zona de riesgo

La caída al subsuelo de la actividad económica que el Gobierno ejecuta como política para frenar la inflación (tarea por ahora improba y sin éxito) tiene no solo consecuencias en los bolsillos de los trabajadores sino también en los de las provincias que ven caer en picada sus ingresos por coparticipación .

Si esto fuera poco el Ejecutivo Nacional no cambió en nada el funcionamiento tradicional de “la casta” y aumenta fuertemente los impuestos que no son coparticipables mientras destruye con sus políticas la recaudación de los que sí se reparten equitativamente con las provincias.

Las provincias se llevan la peor parte en la relación económica con un Gobierno Nacional que funciona como una aspiradora para los bolsillos de los ciudadanos y las empresas y se lleva siempre la mejor parte porque no reparte nada.

Las víctimas parecen ser secuestrados con Síndrome de Estocolmo. Siguen negociando y negociando, con personajes que después son desautorizados, beneficios menores que no solucionan nada o, a veces, se llega a negociar la nada misma. Mientras se ven en apuros para abonar sueldos, mantener los servicios y ni hablemos de la obra pública en esos distritos.

En cualquier gobierno del mundo (excepto en Argentina donde el presidente considera al Estado una organización criminal) la recaudación de los estados nacional, provincial y municipal es trascendente para la ejecución de las políticas públicas. Quizás por eso el Gobierno Nacional está decidido a destruirla, excepto la que le corresponde a él y junta para cumplir con su único objetivo, cancelar(¿y tomar?) deuda.

Coparticipación y recursos ¿quién se queda con la mejor parte?

Un informe del Centro de Economía Política Argentina recuerda que los recursos de origen nacional transferidos a las provincias, representan una buena parte de sus ingresos, ya que, en promedio, alcanzan el 70,3% del total de los ingresos provinciales y las transferencias por Coparticipación significan un 56,6% del total de ingresos provinciales.

¿Qué pasó con esos recursos que, cómo se ve, son fundamentales en la caja diaria de los Gobernadores?

Según el informe del CEPA en base a los números de la AFIP y el Ministerio de Economía, en marzo de 2024, se observa un descenso más que preocupante de los recursos de Origen Nacional que llega al 27,3% en términos reales. En el mismo sentido, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una caída de 25,5% interanual, lo que se transforma no en una luz roja sino en una guirnalda de focos rojos.

Ajuste en tiempo récord

Las políticas del gobierno de ajuste salvaje de la economía se reflejan rapidísimo en la recaudación. Tanto IVA como Ganancias (advierte el CEPA) redujeron sensiblemente su recaudación en términos reales.

El balance indica que en el primer trimestre de 2024 las provincias recibieron en promedio un 16% menos en términos reales con respecto al año anterior.

Al relevar la situación provincia por provincia, se advierte que todas exhibieron una caída en sus Recursos de Origen Nacional en términos reales en marzo. Chubut y Buenos Aires fueron las más afectadas con 28,7% y el promedio del conjunto se situó en 27,3% menos en términos reales.

En cuanto a las transferencias por coparticipación, todas las provincias exhibieron descensos reales en el mes de marzo de entre 25 y 26,7%. El promedio de todo el conjunto se situó en 25,5%.

image.png Un gráfico vale más que mil palabras. La caída de los recursos de coparticipación a las provincias se profundiza cada mes más llegando a niveles muy preocupantes para las provincias

Considerando las transferencias de Coparticipación, la recaudación por IVA cayó 17,1% interanual en términos reales en marzo de 2024. Este derrumbe no reviste precedentes en los últimos 2 años y se explica por la fuerte caída de la actividad económica. Si bien aún no están disponibles los datos de recaudación, podemos suponer que la suba del IVA aduanero ya no alcanza a compensar el desplome del IVA interno.

En el caso del Impuesto a las Ganancias, marzo muestra una caída interanual ajustada por inflación de 40%. Se trata de la tercera mayor caída interanual en los últimos dos años, por detrás de diciembre de 2023 (-40,5%) y enero de 2024 (-39,1%).

Toda mía dice el Estado Nacional

Los únicos dos tributos que crecieron por encima de la inflación según destaca el Instituto Consenso Federal, son los que no se comparten con las provincias y que el Gobierno de Javier Milei diseñó cuidadosamente aumentar desde el primer día de su gobierno.

El Impuesto PAIS (que ni bien juró el presidente lo aumentó en 10 puntos) recaudó en marzo 694.993 millones de pesos con un crecimiento de 1552,5% interanual.

Por otro lado, los Derechos de Exportación (retenciones) recaudaron 310.088 millones de pesos en marzo, lo que marca un crecimiento interanual de 541,7%, tampoco sin que un peso de eso llegue a las provincias.

Entre ambos tributos, en marzo, destaca el Instituto Consenso Federal, el Estado Nacional recaudó 1.147 millones de dólares que quedaron íntegros para sus arcas con un solo objetivo; garantizar que las vaquitas sigan siendo ajenas y las penas bien nuestras.