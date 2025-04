¿Qué es el apalancamiento y cómo funciona en Forex y Cripto?

El apalancamiento en Cripto opera bajo el mismo esquema que en el mercado Forex . Dicho término significa usar dinero que no le pertenece al usuario en forma de préstamo para tener la oportunidad de incrementar el rendimiento empleando alternativas financieras del broker. Pero, también suponen mayores riesgos, ya que si se hace el apalancamiento excesivamente, es posible perder parte del capital invertido.

El apalancamiento permite usar una fracción del depósito con dinero prestado para acceder a un activo de mayor tamaño . En particular, si se hace apalancamiento 50 a 1, es posible ingresar a un mercado de 50$ con tan solamente 1$.

En el caso del mercado de criptomonedas, existen dos posiciones básicas:

Long

Short

El long se hace bajo el principio de la especulación, es decir, se hace la compra de activos digitales a precios fijos y se venden por un valor superior al de adquisición. Por ejemplo, el bitcoin precio de hoy 12 de abril de 2025, es de 84438,46$, y se venderá a un precio mayor para obtener beneficios.

Bajo este concepto, es posible generar rendimientos positivos, aunque no se participe en una bolsa, solamente por comprar monedas digitales y revenderlas.

Ahora bien, en el caso del short o posiciones cortas, un operador usa activos prestados de la bolsa, las vende y cuando su precio cae, adquiere tokens y los regresa a la bolsa. Cada vez que se opera con criptomonedas sin apalancamiento, toda operación financiera se hace según el valor actual del mercado Cripto, empleando capital disponible por parte del operador.

Sin embargo, una posición corta da margen de operación, así la compra no esté apalancada, ya que el operador ha tomado prestado un activo de la bolsa.

Consideraciones del apalancamiento en el mercado Cripto

El apalancamiento en el trading de criptomonedas brinda acceso a mayores beneficios y riesgo a causa del capital prestado. El tener la posibilidad de apalancarse hace que el operador multiplique sus posiciones y obtenga mayores rendimientos de su inversión.

Pero, debido a que solamente se usa el saldo de su cuenta como garantía, es clave entender que el mercado puede actuar en su contra de su posición, así como el margen bajar por debajo del margen de mantenimiento. Mientras mayor sea el coeficiente de apalancamiento, más ingresos se pueden obtener cada vez que el precio se mueve. Sin embargo, se estará más cerca al presupuesto de liquidación, lo que conlleva riesgos más elevados.

¿Cómo hacer apalancamiento en el mercado Cripto?

Para hacer uso del efecto palanca, todo operador debe tener un margen financiero para sus operaciones, en otras palabras, un margen de dinero en su cuenta. El saldo que se refleja en la cuenta del usuario será la garantía para la operación a realizar, pues las transacciones son aseguradas de forma parcial con él.

Mientras mayor sea el coeficiente de apalancamiento, más participación tendrá en el mercado Cripto, el resto se reembolsa por parte del corredor.

Tras crear posiciones largas o cortas, el usuario tiene que mantener un umbral o margen, en el caso de las plataformas de trading, este margen está limitado al 25%.

En el caso de no tener el saldo positivo en la cuenta suficiente para el margen, el corredor hace una llamada de margen. Es decir, una solicitud para reponer fondos en la cuenta y comenzar así el proceso para liquidar la operación. Consiste en un procedimiento en donde no se puede tener saldo negativo en la cuenta. En otras palabras, el usuario no debe adquirir una deuda con la bolsa a causa del préstamo solicitado.

Ejemplo de apalancamiento al abrir una posición larga

Para tener una mejor comprensión sobre cómo funciona el apalancamiento en posiciones largas, se muestra este ejemplo:

100$

1000$

50:1

Tipo de posición. Larga

Para aplicar apalancamiento y abrir una posición long para un lote de 1000$, el usuario debe tener una garantía de 1000/50, lo que significa 20$ de saldo en su cuenta. A pesar de que en el mercado Cripto hacer trading no parece tener una inversión elevada, la realidad es que cuando el precio oscila en direcciones inesperadas las pérdidas pueden ser altas.

No importa que el mercado disminuya en 1$, el margen de mantenimiento se incrementará a 50$. Entonces, si ocurre en 2$, el saldo que posee el operador ya no será suficiente para continuar el apalancamiento. Ya que, así bajen las cotizaciones en 2$, se generará el margin call, lo que obliga a liquidar la posición.

Ahora bien, si se escoge un apalancamiento en menor proporción, los riesgos de liquidación disminuyen. En otras palabras, si se hace un 10:1, ante una caída de 1$, el margen requerido solamente se incrementa en 10$.

En el caso de un escenario esperado, los activos prestados generarán beneficios importantes al usuario. Por ejemplo, si el valor del activo sube 3$, con un apalancamiento de 50:1, el rendimiento neto será de 150$.

En resumen, el apalancamiento en Forex o Cripto es una herramienta clave para generar ingresos, aunque se necesita conocer el mercado para gestionar los riesgos involucrados. Si se trata de un principiante, será más recomendable operar con apalancamiento con coeficientes bajos hasta ganar suficiente experiencia.