Piden un "dólar pyme" para afrontar las importaciones del sector.

Para el titular de IPA, "es difícil entender los precios tan descontrolados, no hay una explicación, sino un problema que son los faltantes de dólares y de materia prima".

"En marzo veníamos planteando que el Banco Central no podía decidir o definir quién importaba y quién no, que no teníamos un control de la salida de los dólares para las importaciones para la compra de materias primas, pero ahora la Aduana está descubriendo irregularidades de sobrefacturación en dólares", se explayó.