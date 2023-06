PASO 2023: "Faltazo" de autoridades de mesa y votantes con dudas

"Notamos que hay conocimiento, pero también muchas consultas muy puntuales y básicas: por ejemplo, una señora nos preguntó si al hacer la cruz arriba (en lista completa) no podía marcar a ningún otro candidato", explicó Rodrigo Aparicio, desde su puesto en Asistencia al Ciudadano, el punto de información a los y las votantes de la escuela Paroissiens, en el barrio Sanidad, donde sufragó Carmona.

Pero el frío tampoco ayuda. En el establecimiento, como otros, durante la mañana del domingo se pudo ver cómo las primeras bajas temperaturas del invierno demoró ( y restó) concurrencia: de hecho, a media mañana sólo habían votado una decena de vecinos entre las 6 mesas del lugar, y algunas ni siquiera tenían firmas en el padrón.

SOS, no tenemos presidente

Pero el desinterés o falta de responsabilidad por parte de las autoridades de mesa también se hizo evidente desde muy temprano.

Un caso concreto fue el de la escuela Lemos, de Godoy Cruz. Allí, un par de horas antes de que votara Alfredo Cornejo, candidato por Cambia Mendoza, hubo que improvisar un operativo de emergencia: es que de 5 mesas constituídas, sólo 1 tenía presidente. Los otros cuatro, ausentes sin aviso.

Según se explayó Mariela, la directora de la escuela a cargo del operativo "abrimos luego de las 8 porque los cuatro vice ocuparon el lugar de presidentes que faltaron. A su vez, los facilitadores de Asistencia la Ciudadano reemplazaron a los vices. Encima preguntamos a la Junta Electoral y tampoco sabían como resolverlo. La desinformación era total".

Respecto al rol de la Justicia Electoral, para Mariela "la capacitación fue muy superficial. Hubo preguntas básicas que nos prometieron responder pero nunca se hizo, por eso ahora las autoridades de las mesas tienen muchas dudas y tampoco saben explicarle al o la votante. Recién ahora nos están llegando instructivos al celular".

Mientras, la gente llegaba a la escuela con lo puesto y con lo (poco o mucho) que entendían de la modalidad Boleta Única. Algunas personas se apuraban a consultar, como Elsa, una mujer de edad que se sacó algunas inquietudes antes de ir a su mesa (ver video).

Del voto cantado al voto en blanco

Durante buena parte del domingo se vivió todo tipo de situaciones, que hablan tanto de la desinformación como de la desidia. Algunas insólitas.

"Una señora que entró al box con boleta y lapicera nos dijo que no había boletas. Otro caso fue el de un señor que entró y nos preguntó por "el partido de Milei", y cuando le dijimos que en estas PASO no estaba y que era voto cantado, contestó "Qué me importa"", contó, entre resignada y risueña, Evelyn García, presidenta de una de las mesas de votación de la escuela Pedro Giacchino, del Barrio Alimentación, en Guaymallén.

Pero había más. Un jóven entregó su DNI y, ya en el box, lanzó un "No quiero votar a nadie. ¿Qué hago?".

La respuesta desde la mesa, lógica, fue indicarle que no debía marcar a ningún candidato, pero tampoco debía decirlo en voz alta. A lo que el jóven sólo se limitó a decir: "Da igual, si son todos unos ladrones".

"Nada está fuera de lo normal"

Aunque esas incidencias se podían ver, con algunos matices, en distintos puntos de votación, el propio gobernador Rodolfo Suarez salió a relativizarlas.

"Es un sistema muy ágil y sencillo. Muchas prácticas nocivas quedan atrás con él; es un paso más para la institucionalidad de Mendoza y un ejemplo para el resto del país", señaló, antes de bajarle el tono a la baja asistencia en varias escuelas.

Aunque para Alfredo Cornejo, candidato a reemplazarlo, "que falten las autoridades siempre es un problema", Suarez consideró "que siempre ocurre, no hay elección en que no pase. Es típico. Pero se soluciona inmediatamente incluso con muchos que van a votar temprano, aunque nada esta fuera de lo normal".

Incluso se permitió retrucar a la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien lo calificó como una maniobra deliberada del Gobierno la de desinformar al votante.

"No hay que subestimar a la gente...esto es muy sencillo. Cómo la gente no va a saber votar?. En las elecciones municipales anteriores el 93% de los votos fueron positivos. Y la cantidad de nulos fue inferior a comicios anteriores", aseveró el gobernador.