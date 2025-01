Monotributo: cómo hacer la recategorización en ARCA y cuáles son las nuevas escalas

En el caso de que este número sea el correcto, se debe confirmar para asignar obtener la nueva categoría , pero si no fuese así es posible editarlo de forma manual, ya sea desde el celular (app ARCA Móvil) o la computadora .

Sobre los requisitos, la persona que realiza el trámite debe tener en cuenta los últimos 12 meses para hacer el cálculo de las variables y definir la categoría correspondiente. Además, quienes no están obligados a realizar este cambio, serán aquellas que no tuvieron cambios en los parámetros de la categoría actual, lo mismo para el inicio de actividades y no superen los 6 meses.

Paso a paso del trámite en ARCA

Ingresar al portal de ARCA e introducir el número de CUIT/CUIL/CDI y la clave fiscal .

e y la . Entrar a la opción recategorización , presionando sobre el botón Recategorizarme .

, presionando sobre el botón . Dentro de la página, el sistema muestra la categoría actual y los topes de cada parámetro de esa categoría . Como recomendación, es importante revisar las categorías vigentes para definir cuál es la nueva categoría con ayuda del botón Escalas vigentes .

. Como recomendación, es importante con ayuda del botón . Apretar el botón Continuar recategorización .

. Detallar el monto facturado en los últimos 12 meses y responder las preguntas que solicita.

y que solicita. Ingresar los datos correspondientes a la actividad para determinar la nueva categoría.

a la actividad para determinar la nueva categoría. Luego, el sistema mostrará la categoría correspondiente de acuerdo con los datos aportados. En caso de que no sean correctos , presionar el botón Volver para arreglar los errores . En el caso de corregir los errores, o no encontrar ninguno , hacemos clic en Confirmar categoría .

correspondiente de acuerdo con los datos aportados. , para . En el caso de , hacemos . Por último, el sistema informará que la transacción se hizo correctamente y se podrá imprimir la nueva credencial.

Nuevas escalas para el 2025: cuánto se debe pagar de monotributo este febrero

Los siguientes valores se aplicarán desde el 1° de febrero de 2025 según la categoría:

Categoría A:

Ingresos brutos: $7.813.063,45

Superficie afectada: hasta 30 m²

Energía eléctrica consumida: hasta 3330 Kw

Alquileres anuales: $1.816.991,50

Precio unitario máximo: $466.361,15

Total locaciones y servicios: $32.221,32

Total ventas de cosas muebles: $32.221,32

Categoría B:

Ingresos brutos: $11.447.046,44

Superficie afectada: hasta 45 m²

Energía eléctrica consumida: hasta 5000 Kw

Alquileres anuales: $1.816.991,50

Precio unitario máximo: $466.361,15

Total locaciones y servicios: $36.679,00

Total ventas de cosas muebles: $36.679,00

Categoría C:

Ingresos brutos: $16.050.091,57

Superficie afectada: hasta 60 m²

Energía eléctrica consumida: hasta 6700 Kw

Alquileres anuales: $2.483.221,72

Precio unitario máximo: $466.361,15

Total locaciones y servicios: $42.951,26

Total ventas de cosas muebles: $41.982,19

Categoría D:

Ingresos brutos: $19.926.340,10

Superficie afectada: hasta 85 m²

Energía eléctrica consumida: hasta 10000 Kw

Alquileres anuales: $2.483.221,72

Precio unitario máximo: $466.361,15

Total locaciones y servicios: $55.047,33

Total ventas de cosas muebles: $53.714,87

Categoría E:

Ingresos brutos: $23.439.190,34

Superficie afectada: hasta 110 m²

Energía eléctrica consumida: hasta 13000 Kw

Alquileres anuales: $3.149.451,93

Precio unitario máximo: $466.361,15

Total locaciones y servicios: $77.946,73

Total ventas de cosas muebles: $70.436,50

Categoría F:

Ingresos brutos: $29.374.695,90

Superficie afectada: hasta 150 m²

Energía eléctrica consumida: hasta 16500 Kw

Alquileres anuales: $3.149.451,93

Precio unitario máximo: $466.361,15

Total locaciones y servicios: $98.096,95

Total ventas de cosas muebles: $84.530,08

Categoría G:

Ingresos brutos: $35.128.502,31

Superficie afectada: hasta 200 m²

Energía eléctrica consumida: hasta 20000 Kw

Alquileres anuales: $3.755.115,76

Precio unitario máximo: $466.361,15

Total locaciones y servicios: $149.836,63

Total ventas de cosas muebles: $103.321,64

Categoría H:

Ingresos brutos: $53.298.417,30

Superficie afectada: hasta 200 m²

Energía eléctrica consumida: hasta 20000 Kw

Alquileres anuales: $5.450.974,50

Precio unitario máximo: $466.361,15

Total locaciones y servicios: $340.061,68

Total ventas de cosas muebles: $206.815,64

Categoría I:

Ingresos brutos: $59.620.000,00

Superficie afectada: hasta 200 m²

Energía eléctrica consumida: hasta 20000 Kw

Alquileres anuales: $5.450.974,50

Precio unitario máximo: $466.361,15

Total locaciones y servicios: $626.993,55

Total ventas de cosas muebles: $309.020,04

Categoría J:

Ingresos brutos: $68.318.880,36

Superficie afectada: hasta 200 m²

Energía eléctrica consumida: hasta 20000 Kw

Alquileres anuales: $5.450.974,50

Precio unitario máximo: $466.361,15

Total locaciones y servicios: $759.420,03

Total ventas de cosas muebles: $377.851,82

Categoría K:

Ingresos brutos: $82.370.281,28

Superficie afectada: hasta 200 m²

Energía eléctrica consumida: hasta 20000 Kw

Alquileres anuales: $5.450.974,50

Precio unitario máximo: $466.361,15

Total locaciones y servicios: $1.050.323,75

Total ventas de cosas muebles: $456.773,19

Fuente: NA.