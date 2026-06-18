Mendoza en el podio de la exportación de cerezas

La temporada exportadora de cerezas 2025/26 dejó un saldo complejo para la producción argentina. Los fenómenos climáticos que afectaron a gran parte de las regiones productoras patagónicas dejaron una fuerte caída en los volúmenes disponibles y redujeron significativamente los embarques al exterior . Sin embargo, en medio de ese escenario adverso, una empresa con fuerte presencia en Mendoza logró destacarse: Río Alara se consolidó como la segunda empresa en la exportación de cerezas del país .

Durante la campaña, las exportaciones argentinas totalizaron 4.984 toneladas , lo que representó una caída cercana al 38% respecto de la temporada anterior. En ese contexto, Río Alara exportó alrededor de 830 toneladas , volumen que le permitió ubicarse en el segundo puesto del ranking nacional, sólo por detrás de la Cooperativa de Productores Integrados de Cerezas de Chubut , considerando que numerosas empresas de la Norpatagonia sufrieron pérdidas mucho más profundas como consecuencia de tormentas y eventos climáticos que impactaron directamente sobre la producción.

Diego Aguilar es el gerente de operaciones de Río Alara y presidente de la Cámara de la Cereza de Mendoza y, en diálogo con Sitio Andino, asegura que el resultado no es fruto de una coyuntura aislada sino de una estrategia de largo plazo que comenzó a construirse a fines de la década de 1990. La empresa inició sus operaciones en 1998 en Los Antiguos, Santa Cruz , la zona más austral del mundo para el cultivo de cerezas. Años después, la firma decidió expandirse hacia Mendoza con el objetivo de desarrollar una plataforma productiva de fruta temprana que le permitiera abastecer los mercados internacionales durante un período mucho más amplio.

La decisión respondió a una lógica comercial precisa. Al operar simultáneamente en distintas latitudes, desde Mendoza hasta la Patagonia Sur, la compañía logró extender su ventana de cosecha y mantener una oferta continua para los compradores internacionales.

“Buscábamos cubrir una ventana de producción más amplia”, explica Aguilar al describir un modelo que hoy permite a la empresa abastecer mercados desde finales de octubre hasta comienzos de abril.

La apuesta productiva en Mendoza

La apuesta mendocina de Río Alara sin embargo no fue por el Valle de Uco sino que se concentró en Alto Agrelo, en Luján de Cuyo, donde desarrolló cien hectáreas propias y complementó su producción con compras a productores asociados del Valle de Uco. Actualmente, la operación local aporta cerca de 800 toneladas de cerezas.

La totalidad de la fruta de primera calidad tiene destino exportador. La producción mendocina se orienta principalmente a envíos aéreos hacia distintos mercados internacionales, aprovechando los precios que caracterizan a las primeras semanas de la temporada. La fruta producida más avanzada la campaña, especialmente la proveniente de la Patagonia, se comercializa mediante transporte marítimo hacia destinos europeos como Inglaterra y España.

image La exportación de cerezas mendocina gana espacio Río Alara se transformó en la segunda exportadora del país

Un mercado global dominado por Chile

La consolidación de Río Alara coincide con una etapa de profundas transformaciones en el mercado global de cerezas. Según explica Aguilar, la competencia internacional obliga a los productores argentinos a diferenciarse por calidad y oportunidad comercial más que por volumen.

Chile domina ampliamente el negocio mundial. Entre los países exportadores del hemisferio sur concentra cerca del 96% de la oferta total, con embarques que rondan las 600.000 toneladas anuales. Argentina, en cambio, se mueve en una escala completamente diferente, con exportaciones que promedian alrededor de 15.000 toneladas.

Esa diferencia obliga a diseñar estrategias específicas para encontrar espacios comerciales rentables. Aguilar sostiene que la principal fortaleza argentina radica en aprovechar ventanas temporales que permitan llegar a los consumidores cuando la oferta internacional es más limitada.

image Diego Aguilar, Gerente de Operaciones de Río Lara y Presidente de la Cámara de la Cereza

Inversiones y desafíos productivos

Sin embargo, el desafío no se limita a la competencia externa. También existe una importante barrera financiera. El desarrollo de una hectárea de cerezos en Mendoza requiere inversiones que oscilan entre los 100.000 y los 120.000 dólares. A ello se suma la necesidad de esperar aproximadamente cuatro años hasta que las plantas alcancen niveles productivos comerciales.

Las exigencias tecnológicas también son crecientes. Sistemas de riego por goteo, mallas antigranizo, defensas contra heladas y material vegetal de última generación forman parte de una estructura de costos que obliga a maximizar la eficiencia en cada etapa del proceso productivo.

El impacto del clima y la reconfiguración del ranking

Mientras tanto, el clima continúa siendo la variable más determinante para la actividad. La campaña 2025/26 estuvo marcada por floraciones irregulares, procesos de maduración desparejos y tormentas que afectaron especialmente a Río Negro, Neuquén y Chubut. La menor disponibilidad de fruta alteró programas comerciales, redujo exportaciones y modificó el mapa de los principales operadores del sector.

Uno de los casos más representativos fue el de Extraberries, que había liderado las exportaciones durante la campaña anterior y sufrió una caída superior al 65% en sus envíos. Esa situación contribuyó a reconfigurar el ranking nacional y permitió que Río Alara consolidara su posición como segunda exportadora del país.

Perspectivas para el sector

Más allá de los resultados de una temporada particular, Aguilar considera que el futuro de la actividad dependerá de la capacidad de aprovechar nichos específicos de mercado y de sostener un volumen exportable que garantice la continuidad de la cadena productiva.

En un contexto internacional cada vez más competitivo, la experiencia de Río Alara muestra que la combinación de planificación de largo plazo, diversificación geográfica y especialización comercial puede transformarse en una herramienta decisiva para sostener el crecimiento. Para la provincia de Mendoza, la permanencia de la firma entre los principales exportadores nacionales constituye además una señal de consolidación dentro de una economía regional que busca afianzarse en los mercados internacionales pese a las dificultades climáticas y financieras que enfrenta el sector.