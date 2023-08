Massa pagará intereses de deuda al FMI con dólares de Qatar

Frente a otro vencimiento del préstamo por u$s 45.000 millones contraída por la gestión Macri, el ministro de Economía Sergio Massa acordó con Qatar otro préstamo para saldar intereses de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El propósito es preservar las maltrechas reservas del Banco Central.

El pago de hoy corresponde a intereses del préstamo original por u$s 45.000 millones que el organismo le entregó a Mauricio Macri. Y al tratarse de intereses y no pago de capital tampoco podía postergarse el compromiso para que calzara con el esperado desembolso de u$s 7.500 millones del FMI, esperado para fines de agosto.