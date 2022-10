Massa anuncia nuevas reglas para importadores.

"Vamos a anunciar medidas para que caigan esas cautelares por las que algunos vivos consiguieron dólares para importar cosas que la Argentina no necesita ", subrayó el viernes Massa durante una conferencia de prensa que ofreció en el Palacio de Hacienda.

A su vez, por el nuevo sistema las pymes tendrán certeza de la fecha de pago una vez que la importación haya sido aprobada para, de esta manera, sostener los sistemas de producción.

Massa anuncia cambios en el SIMI

Los US$ 8.100 millones obtenidos sobrepasó el objetivo inicial del Gobierno de US$ US$ 5.000 millones, anunciado a principios de septiembre cuando lanzó el Programa de Incremento Exportador por el cual se les reconoció a los productores de soja un tipo de cambio de $200 por dólar.

Consultoras económicas destacaron que fue la mayor compra de divisas para un mes como septiembre por parte del Banco Central (BCRA).

Esta medida no modificó la política de importaciones del Banco Central, que siguió entregando divisas a $ 147 por dólar, con lo cual la brecha tuvo que compensarse con emisión monetaria.

Luego para evitar que esos pesos en poder de los productores presionen los tipos de cambio oficiales el BCRA, les prohibió a las empresas que liquidaron mediante este programa hacer operaciones de dólares en la Bolsa o en títulos a liquidarse en dólares.

Además, con la intención de cerrar el cerco sobre aquellos que no estaban dispuestos a vender sus cereales, ordenó un aumento de la tasa de interés para quienes los retuvieran.