Desde EE.UU.

Luis Caputo, en la previa electoral, reconfirmó el rumbo: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"

El ministro de Economía, Luis Caputo anunció en redes sociales que el Gobierno avanzará "con las reformas laboral y tributaria para seguir cambiando el país".

Luis Caputo en la previa electoral reconfirmó el rumbo: Solo vamos a acelerar, como quiere la gente

Luis Caputo en la previa electoral reconfirmó el rumbo: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

En la recta final hacia las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo utilizó sus redes sociales para ratificar la hoja de ruta del Gobierno. "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente. Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el país", publicó en su cuenta de X, acompañando el mensaje con un video.

El ministro acompañó su declaración con un video que fue ampliamente compartido. En este material, originalmente publicado por otro usuario y luego citado por Caputo, se le escucha decir: "Se hizo campaña prometiendo este cambio. La gente quiere que aceleremos, no que frenemos. Y eso es lo que vamos a hacer".

Lee además
Cornejo y Caputo se encontraron en Buenos Aires
En Buenos Aires

Los tres proyectos que le llevó Cornejo a Caputo para acelerar su financiamiento
Con tasa de interés por las nubes y dólar en alza el plan económico sigue en zona de riesgo.
Mercados

Con tasa de interés por las nubes y dólar en alza el plan económico sigue en zona de riesgo

Caputo eligió reforzar su postura en un contexto en el que las tensiones políticas y la incertidumbre electoral se trasladan a los mercados. Su intervención en redes apunta a despejar dudas sobre el rumbo del programa económico y remarcar que las reformas estructurales continúan en la agenda oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1964032696247591397&partner=&hide_thread=false

La elección de Caputo de usar las redes sociales para este anuncio no es casual sucede en un momento de creciente tensión política e incertidumbre en el ámbito electoral.

De esta forma, el jefe del Palacio de Hacienda, y hombre decisivo en el gobierno libertario de Javier Milei, buscó llevar tranquilidad a los mercados a pocas horas de los comicios en los que La Libertad Avanza buscará hacer un buen papel en la provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicillof.

En especial, el oficialismo pretende obtener un resultado aceptable en el conurbano bonaerense, bastión del kirchnerismo.

Temas
Seguí leyendo

Inflación, dólar y elecciones: la Fundación Mediterranea advierte sobre la fragilidad de las bandas

A días de las elecciones en Provincia de Buenos Aires, el riesgo país superó los 900 puntos

La Union Industrial Argentina pide diálogo político y transformación productiva

Territorio Yacopini presentó en San Rafael el Tera, el nuevo Volkswagen con innovación y máxima seguridad

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en septiembre 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 5 de septiembre de 2025

El Gobierno nacional libera tarifas del transporte de cereales y economías regionales

Tierra del Fuego o Amazon vía courier: dónde conviene comprar tecnología

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de septiembre de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 5 de septiembre de 2025

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, cerca de las 6.
la víctima quedó internada

En el ingreso a la Ciudad de Mendoza: cruzó en rojo, chocó una moto y se fugó

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes
Gran Mendoza

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes

El EPRE actualizó las tarifas de la energía eléctrica en Mendoza.
Aumentos

El EPRE actualizó las tarifas de la energía eléctrica en Mendoza: de cuánto y desde cuándo

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos.
Boletín Oficial

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos

Rodolfo Vargas Arizu pidió paciencia al empresariado en el cierre del Foro Industrial Mendoza 2025
Debate

Vargas Arizu pidió paciencia al empresariado en el cierre del Foro Industrial Mendoza 2025

Te Puede Interesar

Cornejo lanzó en Mendoza un plan pionero para tecnificar el riego y enfrentar la crisis hídrica

Cornejo lanzó en Mendoza un plan pionero para tecnificar el riego y enfrentar la crisis hídrica

Por Sitio Andino Política
Luis Caputo en la previa electoral reconfirmó el rumbo: Solo vamos a acelerar, como quiere la gente
Desde EE.UU.

Caputo, en la previa electoral, reconfirmó el rumbo: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"

Por Sitio Andino Economía
Inflación, dólar y elecciones: la Fundación Mediterranea advierte sobre la fragilidad de las bandas
Mercados y elecciones

Inflación, dólar y elecciones: la Fundación Mediterranea advierte sobre la fragilidad de las bandas

Por Marcelo López Álvarez