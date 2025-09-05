Luis Caputo en la previa electoral reconfirmó el rumbo: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente" Foto: NA

En la recta final hacia las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo utilizó sus redes sociales para ratificar la hoja de ruta del Gobierno. "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente. Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el país", publicó en su cuenta de X, acompañando el mensaje con un video.

El ministro acompañó su declaración con un video que fue ampliamente compartido. En este material, originalmente publicado por otro usuario y luego citado por Caputo, se le escucha decir: "Se hizo campaña prometiendo este cambio. La gente quiere que aceleremos, no que frenemos. Y eso es lo que vamos a hacer".

Caputo eligió reforzar su postura en un contexto en el que las tensiones políticas y la incertidumbre electoral se trasladan a los mercados. Su intervención en redes apunta a despejar dudas sobre el rumbo del programa económico y remarcar que las reformas estructurales continúan en la agenda oficial.

Solo vamos a acelerar, como quiere la gente. Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el país. La elección de Caputo de usar las redes sociales para este anuncio no es casual sucede en un momento de creciente tensión política e incertidumbre en el ámbito electoral.

De esta forma, el jefe del Palacio de Hacienda, y hombre decisivo en el gobierno libertario de Javier Milei, buscó llevar tranquilidad a los mercados a pocas horas de los comicios en los que La Libertad Avanza buscará hacer un buen papel en la provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicillof. En especial, el oficialismo pretende obtener un resultado aceptable en el conurbano bonaerense, bastión del kirchnerismo.