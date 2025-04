Luego de tres ruedas consecutivas de pérdidas, las bolsas de Europa y de Asia repuntan

No obstante, el repunte no fue compartido por todos los mercados asiáticos, ya que Indonesia y queTaipéi cayeron un 9% y 4%, respectivamente. Lo mismo sucedió con Vietnam, Tailandia y Singapur, cuyas bolsas no pudieron mejorar.

Europa responde a los aranceles de Trump

image.png La Unión Europea impondrá un arancel del 25% a Estados Unidos.

Los países del mundo no se quedaron de brazos cruzados ante el anuncio de Trump, sino que muchos respondieron con políticas que defienden sus economías. Tal fue el caso de China que, la semana pasada, comunicó la decisión de imponer un arancel del 34% a los productos importados de Estados Unidos. Hoy, es el turno de la Unión Europea.

La Comisión Europea propuso un arancel del 25% a los productos estadounidenses que ingresen a los países que conforman la Unión Europea. La decisión es una respuesta a los aranceles -también del 25%- que impuso el país norteamericano al acero y aluminio importado.

De esta forma, algunos de los productos arancelados son diamantes, frutos secos y soja. La medida entraría en vigencia el 16 de mayo.

Fuente: IProfesional, Ámbito Financiero