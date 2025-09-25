Llegó la Banks Week, el "Hot Sale" de los bancos con descuentos y beneficios exclusivos

Los principales bancos del país se suman a las semanas de descuentos con su propia versión del Hot Sale : la Banks Week . Se trata de una propuesta que busca ofrecer a los clientes promociones exclusivas durante varios días, con ahorros y beneficios en las plataformas digitales de cada entidad.

La iniciativa tiene como objetivo impulsar el comercio electrónico a través de cuotas sin interés, rebajas especiales, envíos gratuitos y beneficios adicionales para los usuarios de servicios financieros.

La semana de descuentos comenzó el 22 de septiembre y se extenderá hasta el 28 del mismo mes .

En su segunda edición, la Banks Week cuenta con la participación de estas entidades financieras:

ICBC (desde su plataforma ICBC Mall)

(desde su plataforma ICBC Mall) Banco Supervielle (desde Club Supervielle)

(desde Club Supervielle) Banco Galicia

Banco Macro

Qué promociones estarán vigentes en la Banks Week

Las propuestas se adaptan a distintos perfiles de consumo, con beneficios que incluyen:

Cuotas sin interés en hasta 18 o 24 pagos, para acceder a productos de mayor valor sin comprometer liquidez.

en hasta 18 o 24 pagos, para acceder a productos de mayor valor sin comprometer liquidez. Descuentos directos , que en algunos casos alcanzan hasta el 60% sobre el precio original.

, que en algunos casos alcanzan hasta el 60% sobre el precio original. Envíos gratuitos en artículos seleccionados para estimular la compra online.

en artículos seleccionados para estimular la compra online. Cupones exclusivos en rubros determinados, con el fin de fidelizar clientes y sumar atractivo.

En qué rubros hay descuentos en la Banks Week

Los beneficios abarcan productos de consumo masivo y categorías de alto interés:

Tecnología

Electrodomésticos

Productos para el hogar

Indumentaria

Deporte

Belleza

Juguetes

Qué requisitos se deben cumplir para aprovechar los descuentos

Para acceder a las promociones, los clientes deben considerar algunos requisitos básicos:

Ser cliente del banco participante, con tarjeta de crédito o débito emitida por la entidad.

Realizar las compras en las tiendas online o plataformas digitales de los bancos adheridos.

En ciertos casos, pagar con MODO es condición para acceder o potenciar las promociones.

Cuál es el rol de MODO en las promociones

MODO, conocida como la “billetera de los bancos”, tiene un papel central en la Banks Week. Esta plataforma de pagos digitales, respaldada por numerosas entidades financieras, permite realizar compras online con tarjetas de crédito y débito de bancos asociados.

Durante la semana de descuentos, MODO ofrece un acceso más ágil a beneficios como cuotas sin interés, reintegros y descuentos combinados, simplificando el proceso de pago al evitar el ingreso manual de datos en cada transacción.

Promociones con MODO

ICBC Mall : ofrece financiación en hasta 18 cuotas sin interés, junto con descuentos exclusivos en categorías como tecnología, moda y deporte. El uso de MODO puede combinarse con reintegros adicionales de hasta el 40%, con tope de $50.000 por transacción.

Club Supervielle: habilita compras en hasta 12 cuotas sin interés, además de rebajas directas y bonificaciones especiales. Al pagar con MODO, los clientes.

La Banks Week se presenta así como una oportunidad para que los clientes de las entidades accedan a beneficios exclusivos en distintos rubros. Más allá de los descuentos y las facilidades de pago, la propuesta busca consolidar la presencia de los bancos en el comercio electrónico y reforzar la relación con sus clientes/ Iprofesional