Las ventas minoristas no repuntan y registran once meses consecutivos en baja

El comportamiento del consumo minorista refleja una economía que todavía no logra consolidar una recuperación sostenida

Las pequeñas y medianas empresas comerciales continúan atravesando un escenario desafiante en Argentina. En marzo, las ventas minoristas registraron una caída interanual del 0,6% , lo que consolida una tendencia negativa que ya acumula once meses consecutivos en baja , según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según informó Noticias Argentinas, el dato no solo refleja la persistencia de la contracción del consumo , sino que también confirma un primer trimestre débil , con una merma acumulada del 3,6% frente al mismo período del año anterior.

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El descenso de marzo se suma a una serie de caídas mensuales que evidencian la fragilidad del mercado interno. Febrero había mostrado una contracción del 5,6% y enero del 4,8%, mientras que en los meses previos las variaciones negativas se mantuvieron de forma sostenida.

En términos desestacionalizados, el Índice de Ventas Minoristas Pymes también marcó un deterioro, con una baja del 0,4% respecto de febrero , lo que indica que incluso en la comparación más inmediata el consumo sigue sin repuntar.

El dato no solo refleja la persistencia de la contracción del consumo, sino que también confirma un primer trimestre débil

Desde la entidad empresaria señalaron que, si bien el inicio del ciclo escolar generó cierto dinamismo en rubros específicos, este impulso resultó insuficiente para compensar el impacto de dos factores clave: la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de los costos operativos.

Cautela empresarial y freno a las inversiones

El informe también pone en evidencia un clima de fuerte prudencia entre los comerciantes. La dependencia del financiamiento bancario y la incertidumbre económica están condicionando las decisiones del sector.

En ese sentido, el relevamiento destaca que:

El 48% de los empresarios espera que la situación se mantenga sin cambios.

espera que la situación se mantenga sin cambios. Un 39,7% proyecta una mejora.

proyecta una mejora. El 12,4% anticipa un empeoramiento.

En materia de inversiones, el panorama es aún más restrictivo. El 59,1% de los consultados considera que el contexto actual no es adecuado para realizar nuevos desembolsos, mientras que apenas un 13,1% lo percibe como una oportunidad.

trabajo, juguetes, jugueteria, comercio, pymes, precios, poder adquisitivo, compras Las pequeñas y medianas empresas comerciales continúan atravesando un escenario desafiante en Argentina Foto: NA

Desempeño por rubros: predominan las caídas

El análisis sectorial confirma la tendencia contractiva: cinco de los siete rubros relevados registraron bajas interanuales. Entre los sectores más golpeados se destacan:

Perfumería : caída del 9,8%

: caída del Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles : descenso del 8,3%

: descenso del Alimentos y bebidas: baja del 0,9%

En contrapartida, solo dos segmentos lograron crecer:

Ferretería y materiales de la construcción : suba del 2%

: suba del Farmacia: incremento del 1,1%

Radiografía sectorial: qué pasó en cada rubro

Alimentos y bebidas : retrocedieron 0,9% interanual y acumulan una caída del 5,1% en el año, aunque mostraron una leve mejora mensual del 1%.

: retrocedieron 0,9% interanual y acumulan una caída del 5,1% en el año, aunque mostraron una leve mejora mensual del 1%. Bazar y hogar : fuerte contracción del 8,3% interanual y del 13,3% en el trimestre, con una baja mensual del 7%.

: fuerte contracción del 8,3% interanual y del 13,3% en el trimestre, con una baja mensual del 7%. Calzado y marroquinería : prácticamente estables (-0,1%), con caída acumulada del 1,4%.

: prácticamente estables (-0,1%), con caída acumulada del 1,4%. Farmacia : uno de los pocos rubros en crecimiento, con suba interanual del 1,1% y avance mensual del 4,1%.

: uno de los pocos rubros en crecimiento, con suba interanual del 1,1% y avance mensual del 4,1%. Perfumería : uno de los más afectados, con caída del 9,8% y descenso acumulado del 7,4%.

: uno de los más afectados, con caída del 9,8% y descenso acumulado del 7,4%. Ferretería y construcción : crecimiento del 2% interanual, aunque con baja mensual del 1,6%.

: crecimiento del 2% interanual, aunque con baja mensual del 1,6%. Textil e indumentaria: retroceso del 0,4% interanual y caída acumulada del 6,3%.

Pymes empresas empleo - 341835 El análisis sectorial confirma la tendencia contractiva: cinco de los siete rubros relevados registraron bajas interanuales

El comportamiento del consumo minorista refleja una economía que todavía no logra consolidar una recuperación sostenida. La combinación de menor poder de compra, costos en alza y restricciones financieras mantiene al sector en una postura defensiva, con expectativas moderadas y escaso margen para expandirse en el corto plazo.