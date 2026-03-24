La Serenísima cambia de dueños con la compra total por parte de Arcor y Danone

Después de casi 100 años en manos de Mastellone Hermanos; la empresa líder en alimentos de Latinoamérica Grupo Arcor y la que domina el mercado de los lácteos, Danone, adquirieron la totalidad de La Serenísima.
Tras casi un siglo bajo el control de Mastellone Hermanos, La Serenísima cambia de propietarios, los cuales ya eran accionistas y ahora consolidan el 100%.
Después de casi 100 años en manos de Mastellone Hermanos; la empresa líder en alimentos de Latinoamérica Grupo Arcor y la que domina el mercado de los lácteos, Danone, adquirieron la totalidad de La Serenísima.
Según trascendió, ambas compañías poseían el 49% del paquete accionario, mientras que el restante permanecía bajo el control de Mastellone Hermanos y Dallpoint Investments LLC.
Arcor y Danone indicaron que la adquisición “creará un negocio integrado, aprovechando sus fortalezas y capacidades para ofrecer una innovación mayor y más ágil, potenciar la eficiencia operativa y ampliar el alcance de la categoría”.
En el comunicado oficial, también señalaron que se generarán nuevas oportunidades de crecimiento en la “valorización del mercado lácteo”, a través de sus once plantas productivas en la región. La Serenísima es la encargada de elaborar:
“La combinación de nuestras capacidades creará una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, junto con un mayor alcance. Se trata, en definitiva, de proveer marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, hoy y en el futuro”, sostuvo Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone.
En el mismo sentido se expresó el presidente del Grupo Arcor, Alfredo Pagani, quien manifestó que la alianza estratégica o "joint venture" permitirá “apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento”.