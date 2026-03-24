La Serenísima cambia de dueños con la compra total por parte de Arcor y Danone

Después de casi 100 años en manos de Mastellone Hermanos ; la empresa líder en alimentos de Latinoamérica Grupo Arcor y la que domina el mercado de los lácteos, Danone, adquirieron la totalidad de La Serenísima .

Según trascendió, ambas compañías poseían el 49% del paquete accionario, mientras que el restante permanecía bajo el control de Mastellone Hermanos y Dallpoint Investments LLC.

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Arcor y Danone indicaron que la adquisición “creará un negocio integrado, aprovechando sus fortalezas y capacidades para ofrecer una innovación mayor y más ágil, potenciar la eficiencia operativa y ampliar el alcance de la categoría”.

En el comunicado oficial, también señalaron que se generarán nuevas oportunidades de crecimiento en la “valorización del mercado lácteo”, a través de sus once plantas productivas en la región. La Serenísima es la encargada de elaborar:

Leches,

Dulce de leche,

Quesos,

Mantecas,

Cremas,

Yogures,

Postres, entre otros.

“La combinación de nuestras capacidades creará una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, junto con un mayor alcance. Se trata, en definitiva, de proveer marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, hoy y en el futuro”, sostuvo Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone.

En el mismo sentido se expresó el presidente del Grupo Arcor, Alfredo Pagani, quien manifestó que la alianza estratégica o "joint venture" permitirá “apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento”.