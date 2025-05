Arcor-La Serenísima: la industria alimenticia ante un nuevo escenario

No obstante, el camino no será sencillo. Carlos Agote, presidente de Mastellone Hermanos, anunció que impugnará el precio propuesto por Arcor, alegando que no se ajusta a las condiciones del contrato original. La parte vendedora dispone ahora de un plazo de 30 días para formalizar su desacuerdo. Las diferencias se centran en la valuación de las acciones, punto clave para cerrar el acuerdo definitivo.

Sin embargo, ambas partes coinciden en avanzar con la operación. El management de Mastellone se mantendría sin cambios hasta que se concrete la venta total en un proceso, de naturaleza compleja, podría finalizar durante el segundo semestre del año.

Para Arcor, esta adquisición representa un paso estratégico en su diversificación agroindustrial. Fundado en 1951 en Arroyito, Córdoba, el grupo es uno de los mayores productores de alimentos, golosinas y productos agroindustriales de América Latina. Cuenta con 49 plantas en la región y exporta a más de 120 países. Su modelo de negocios incluye el autoabastecimiento de insumos clave como maíz, azúcar y leche, a través de tambos y plantas propias.

image.png Arcor avanza en la adquisición de La Serenísima y se transforma en un pulpo de la industria láctea

La producción láctea

Desde hace años, Arcor produce alrededor de 75.000 litros de leche diarios, principalmente destinados al consumo interno para sus líneas de caramelos y chocolates. Con la adquisición de Mastellone, podrá acceder a una infraestructura de escala nacional y consolidarse como jugador clave en el mercado lácteo.

Por su parte, Danone, con fuerte presencia global en alimentos lácteos y nutricionales, ve en esta operación una oportunidad para fortalecer su cadena de valor local, mejorar el abastecimiento de leche y profundizar su estrategia comercial en Argentina.

Este movimiento también marca un cambio de época para La Serenísima, fundada en 1929 por Antonino Mastellone. Con casi un siglo de trayectoria, es una de las marcas más reconocidas del país, con una amplia gama de productos como leche, yogures, quesos, manteca, postres y alternativas vegetales. A pesar del cambio de control accionario, se espera que siga operando bajo su marca tradicional.

La integración de La Serenísima al grupo Arcor también alterará el panorama competitivo del mercado lácteo argentino. Hoy, Mastellone Hermanos ocupa una posición destacada entre las principales compañías del rubro, con una capacidad de procesamiento diaria de más de 3 millones de litros de leche y una participación de mercado cercana al 11%. En 2019 llegó a liderar el sector, aunque actualmente comparte los primeros puestos con otros jugadores de peso.

Cómo está el mercado hoy

Según los últimos datos disponibles, el ranking de las industrias lácteas por volumen de procesamiento diario está encabezado por Saputo, seguida muy de cerca por La Serenísima (Mastellone). Más abajo figuran otras firmas relevantes como Savencia Argentina (propietaria de Milkaut), Punta del Agua, Noal S.A., Adecoagro, Tregar, Nestlé, Verónica y Corlasa (Grupo Gloria).

En cifras, Savencia procesa más de 1,6 millones de litros diarios, Punta del Agua cerca de 1,15 millones, Noal alrededor de 930.000 litros, y Adecoagro –dueña de la marca Las Tres Niñas– unos 840.000 litros diarios. Tregar y Nestlé se ubican entre los 730.000 y 760.000 litros, mientras que Verónica y Corlasa superan levemente los 600.000 litros diarios.

En contraste, SanCor, una de las marcas más tradicionales del país, ha perdido peso en el mercado debido a su situación financiera. Actualmente, procesa menos de 30.000 litros diarios, quedando fuera del ranking de las 25 principales empresas lácteas del país por primera vez en su historia.

Con la integración definitiva de Mastellone Hermanos al grupo Arcor, el nuevo conglomerado no solo consolidaría una marca emblemática, sino que también se posicionaría como uno de los líderes indiscutidos del sector lácteo argentino, con una proyección dominante en el abastecimiento, procesamiento y comercialización de productos lácteos.