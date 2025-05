Stranger Things 5: se filtraron las fechas de estreno y un cambio inesperado

Los fanáticos de Stranger Things llevan años esperando el final . Ahora, una filtración no sólo habría revelado las fechas exactas del estreno de la quinta temporada, sino también un cambio en el formato que ha generado tanto expectativa como polémica. Aunque Netflix no lo confirmó, todo apunta a que éstas serían las fechas que el fandom espera.

La práctica de fraccionar las temporadas parece haberse vuelto una tendencia para Netflix, pero no todos están de acuerdo. Mientras algunos agradecen poder disfrutar del contenido en etapas, otros sienten que se trata de una maniobra comercial para mantener la suscripción activa más tiempo . “El punto y seguido que propone dividir temporadas es una trampa emocional para los fans”, escribieron en redes algunos usuarios indignados, luego de conocerse que El juego del calamar 2 también apostaría por una entrega escalonada.

Capítulo 1: "Al rescate" (The Crawl)

"Al rescate" (The Crawl) Capítulo 2: "La desaparición" (The Vanishing Of)

"La desaparición" (The Vanishing Of) Capítulo 3: "La trampa de Turnbox" (The Turnbow Trap)

"La trampa de Turnbox" (The Turnbow Trap) Capítulo 4: "Hechicero" (Sorcerer)

"Hechicero" (Sorcerer) Capítulo 5: "Plan de choque" (Shock Jock)

"Plan de choque" (Shock Jock) Capítulo 6: "Fuga de Camazotz" (Escape From Camazotz)

"Fuga de Camazotz" (Escape From Camazotz) Capítulo 7: "El puente" (The Bridge)

"El puente" (The Bridge) Capítulo 8: "El mundo del derecho" (The Rightside Up)

Aunque será el final de la historia de Once, Mike, Will y compañía, el universo de Stranger Things no se cerrará ahí. Netflix ya trabaja en spin-offs y una precuela teatral que debutará en Broadway, lo que indica que la franquicia seguirá viva, al menos por un buen tiempo más. Sólo queda esperar la confirmación oficial. Pero si algo dejaron claro los fans es que, con esta filtración, el hype alcanzó nuevos niveles. ¿Podrá la serie estar a la altura de su final anunciado?./Canal26.