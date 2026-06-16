La producción de papa industrial crece en Mendoza y fortalece su cadena de valor

Mendoza continúa consolidándose como uno de los principales polos paperos de Argentina . Gracias a sus condiciones agroclimáticas, la incorporación de tecnología y el trabajo articulado entre productores, empresas, organismos técnicos y el Estado, la provincia ha logrado sostener sus niveles de producción y fortalecer el desarrollo de la papa destinada a la industria.

Actualmente, Mendoza ocupa el cuarto lugar entre las provincias productoras de papa del país y concentra cerca del 7% de la superficie nacional cultivada. Este crecimiento ha favorecido la consolidación de una cadena de valor cada vez más integrada, con una estrecha articulación entre el sector primario y la industria procesadora.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), durante la campaña 2025-2026 la provincia registró entre 5.700 y 6.000 hectáreas cultivadas . De ese total, aproximadamente 3.500 hectáreas se destinaron a papa para consumo fresco y unas 2.000 hectáreas a producción industrial, una participación que supera el promedio nacional.

Un modelo productivo con foco en la industria

El crecimiento de la papa industrial ha aportado mayor previsibilidad a la actividad, impulsando esquemas de producción planificados y una mayor estabilidad comercial para los productores.

En ese sentido, Federico Fuligna, jefe de la Agencia de Extensión Rural Tupungato del INTA, explicó: "La papa industrial trabaja con contratos previos, precios acordados y planificación, lo que brinda mayor estabilidad a los productores frente a las fluctuaciones del mercado".

La presencia de la industria procesadora en Mendoza también ha impulsado inversiones, incorporación de tecnología y mejoras en los procesos productivos, fortaleciendo la competitividad del sector y generando nuevas oportunidades para las distintas regiones agrícolas de la provincia.

El principal núcleo productivo se concentra en el Valle de Uco, donde se ubica cerca del 65% de la superficie cultivada. Las características de sus suelos, la amplitud térmica y los sistemas de rotación permiten obtener altos rendimientos y una calidad diferencial especialmente valorada por la industria de papas prefritas congeladas.

A ello se suman las condiciones climáticas de la región, que favorecen la producción de tubérculos con elevados niveles de materia seca, un atributo clave para el procesamiento industrial y uno de los principales diferenciales de la producción mendocina a nivel nacional.

Clúster de la Papa

Como parte de este proceso de crecimiento y articulación institucional, a fines de mayo se presentó oficialmente el Clúster de la Papa de Mendoza durante el encuentro Habemus Papas II.

La iniciativa reúne al Gobierno de Mendoza, INTA, Conicet, municipios, productores, industrias y proveedores con el propósito de fortalecer toda la cadena de valor, promover la innovación y mejorar la competitividad del sector.

Entre sus principales objetivos se destacan la generación de nuevos espacios de articulación público-privada, el impulso a la producción industrial, la incorporación de tecnología y la apertura de nuevas oportunidades comerciales, incluyendo el desarrollo de nichos específicos como las papas andinas destinadas a la gastronomía especializada.

"La conformación del clúster permite generar redes de trabajo entre productores, empresas, organismos públicos e instituciones científicas. Son herramientas que ayudan a coordinar esfuerzos y potenciar el desarrollo de toda la cadena", concluyó Fuligna.