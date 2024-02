La empresa de petróleo Roch no pagó deudas y su panorama es complejo.

A fines de diciembre la compañía avisó, mediante una nota la Comisión Nacional de Valores (CNV), que no pagaría intereses millonarios correspondientes a sus obligaciones negociables y créditos bancarios. Tenía un lapso de 15 días de corrido para negociar una alternativa de pago con sus acreedores y ese tiempo ya se cumplió .

Por esto, en las últimas horas la calificadora de riesgo Fix le bajó la calificación a la compañía y a sus Obligaciones Negociables (ON), desde C a D.

“La baja de calificación obedece a que la compañía no cumplió con el pago al vencimiento de u$s433.000 (incluyendo capital e intereses) de las ON Clase 1 en circulación. El vencimiento original operaba el 27 de enero 2024 siendo el plazo de gracia de 15 días según punto 11, del capítulo términos y condiciones de las ON del Programa de emisión. La deuda es susceptible de aceleración en caso de que al menos el 25% de los tenedores del capital impago decidan accionar”.

historia-04.jpg La petrolera Roch no pagó deudas y su panorama es complejo.

El resto de las deudas que no pagó Roch corresponden a vencimientos de una ON privada y de compromisos con diversos bancos entre los que se destacan el Banco Itaú, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco Provincia de Tierra del Fuego, entre otros.

La empresa atraviesa un momento económicamente complicado desde hace varios años. En julio de 2022 homologó un acuerdo con sus acreedores, luego de transitar un proceso concursal el cual previa que se capitalizaran los intereses vencidos impagos a esa fecha y la constitución de un fideicomiso en garantía.

A diciembre de 2023, según información de gestión, la deuda de la empresa ascendía a u$s20,4 millones, de los cuales u$s12,5 millones pertenecen a sus ON. Actualmente la petrolera atraviesa nuevamente un proceso de negociación con sus acreedores a fin de lograr un nuevo acuerdo.

Default de la petrolera Roch

En 2020, Roch atribuyó su default a la abrupta caída de la demanda y del precio internacional del barril y es por ello que ingresó en concurso de acreedores para luego firmar un acuerdo de restructuración en 2022, hoy ese pacto no pudo ser cumplido.

El escenario hacia adelante parece ser más que complejo. Según consiga Fix: “El estado concursal originado el 14 de julio de 2022 no afectó los derechos de exploración y explotación y por lo tanto la compañía continúa operando las áreas asignadas. En el año móvil a septiembre 2023, el EBITDA resultó cercano a u$s1,7 millones, y contempla la suba de los precios internacionales del petróleo y local de gas en un entorno de decaimiento en la producción de la compañía. El flujo de caja operativo (FGO) resultó en USD 2,7 millones y dadas las inversiones por u$s1,9 millones y el pago de intereses financieros Roch alcanzó un flujo de fondos libre (FFL) positivo de u$s0,8 millones, aunque insuficiente para hacer frente a los compromisos de deuda vigentes. Roch no logra revertir los problemas en su operación que demoran la generación de flujo operativo y generan mayores costos de operación, obstaculizando la posibilidad de realizar nuevas inversiones para aumentar la producción y reservas, así como de cumplir con los vencimientos de corto y largo plazo del acuerdo concursal”.

Quiénes son los dueños de la empresa de petróleo Roch

La petrolera Roch pertenece un 67% a su fundador y presidente, Ricardo Omar Chacra, y el 37% al empresario transportista Alfredo Román y su familia. Fundada hace 30 años por Chacra, la empresa tiene como accionista minoritario a Puerto Asís, el brazo inversor de la familia Román, que en 2013 le compró el 33% a la Corporación Financiera Internacional. Fuente: Ámbito