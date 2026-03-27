ANSES: quiénes cobran este viernes 27 de marzo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 27 de marzo . A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 6 y 7 , recibirán su pago correspondiente.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

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ANSES informa quiénes cobran este jueves 26 de marzo: verificá tu fecha de cobro

Desde el 9 de marzo hasta el 10 de abril de 2026 , podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI .

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de marzo , las terminaciones 6 y 7 podrán obtener este importe.

calendario, Anses.jpg ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de marzo

Fechas de cobro ANSES marzo 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 9 de marzo

Documentos terminados en 1: 10 de marzo

Documentos terminados en 2: 11 de marzo

Documentos terminados en 3: 12 de marzo

Documentos terminados en 4: 13 de marzo

Documentos terminados en 5: 16 de marzo

Documentos terminados en 6: 17 de marzo

Documentos terminados en 7: 18 de marzo

Documentos terminados en 8: 19 de marzo

Documentos terminados en 9: 20 de marzo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 20 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: 9 de marzo

Documentos terminados en 1: 10 de marzo

Documentos terminados en 2: 11 de marzo

Documentos terminados en 3: 12 de marzo

Documentos terminados en 4: 13 de marzo

Documentos terminados en 5: 16 de marzo

Documentos terminados en 6: 17 de marzo

Documentos terminados en 7: 18 de marzo

Documentos terminados en 8: 19 de marzo

Documentos terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 10 de marzo

Documentos terminados en 1: 11 de marzo

Documentos terminados en 2: 12 de marzo

Documentos terminados en 3: 13 de marzo

Documentos terminados en 4: 16 de marzo

Documentos terminados en 5: 17 de marzo

Documentos terminados en 6: 18 de marzo

Documentos terminados en 7: 19 de marzo

Documentos terminados en 8: 20 de marzo

Documentos terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 13 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: 16 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: 17 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: 18 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: 19 de marzo

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el martes 10 de marzo al 10 de abril de 2026

: todos los documentos desde el martes 10 de marzo al 10 de abril de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 20 de marzo al 10 de abril de 2026

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 9 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: 10 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: 11 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: 12 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril de 2026.

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 20 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Desempleo Plan 2

Febrero: todas las terminaciones de documento desde el jueves 5 de marzo al 12 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.