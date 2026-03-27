27 de marzo de 2026
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Cambios claves en las Becas Progresar: cuáles son los nuevos requisitos

El Gobierno Nacional actualizó las Becas Progresar con nuevos requisitos, fechas y monto. Mirá quiénes pueden anotarse y todos los detalles clave para acceder.

Cambios claves en las Becas Progresar: cuáles son los nuevos requisitos

Cambios claves en las Becas Progresar: cuáles son los nuevos requisitos

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, el Gobierno Nacional oficializó cambios en las Becas Progresar. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber sobre las nuevas fechas de inscripción, los requisitos actualizados, quiénes pueden anotarse y cuál es el monto vigente.

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El Progresar, anteriormente conocido como Becas Progresar, es un beneficio que está destinado a jóvenes que buscan finalizar sus estudios o continuar su formación superior y profesional, siempre que cumplan con requisitos de edad, ingresos y regularidad académica.

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De acuerdo con la Resolución N° 172/2026, publicada en el Boletín Oficial, se establecieron las fechas de inscripción para las distintas líneas del programa. La modalidad de Finalización de la educación obligatoria estará habilitada del 27 de marzo al 24 de abril de 2026, mientras que Fomento de la educación superior y Progresar Enfermería podrán solicitarse del 6 al 30 de abril.

En tanto, la línea de Formación Profesional abrirá su convocatoria entre el 27 de abril y el 27 de noviembre de 2026. Además, se fijó el monto mensual para todas las categorías en $35.000.

Entre las modificaciones, se indicó que quienes accedan en la primera convocatoria podrán recibir el beneficio durante un máximo de doce meses, mientras que los seleccionados en una segunda instancia lo percibirán hasta por seis meses.

También se definió que la beca podrá renovarse por un período de hasta cuatro años en el caso de quienes cursen la finalización de estudios obligatorios. Para quienes opten por formación profesional, en cambio, se permitirá extender el beneficio únicamente por dos cursos por ciclo lectivo.

A su vez, se detallaron otros requisitos a cumplir:

Finalización de la educación obligatoria

  • Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria a la beca
  • También podrán inscribirse personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.
  • Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas trans, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán hacerlo sin límite máximo de edad.
  • Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). No se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Ser alumno regular.
  • Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva, validando los datos previamente con Mi Argentina.
  • Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma “Progresar”.

Fomento de la Educación Superior

  • Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre 17 y 25 años de edad.
  • Se podrá percibir la beca, hasta los 30 años, ampliándose para los grupos compuestos por personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.
  • Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas, personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán inscribirse sin límite máximo de edad, si acreditan la documentación respaldatoria la línea de descendencia.
  • Las personas que ingresen a cursar sus estudios en profesorados y/o universidades de gestión estatal de Matemática, Química, Física y Biología, hasta treinta años cumplidos.
  • Los ingresos de postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) y no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Ser egresado del nivel secundario y no adeudar materias al momento de la inscripción.
  • Cursar o ingresar a cursar una carrera de grado o pregrado, cuyos planes de estudio tengan reconocimiento oficial, en instituciones públicas tales como Universidades Nacionales, Provinciales, Institutos Universitarios Nacionales, así como en Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal.

Progresar Enfermería

  • Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener un mínimo de 17 años de edad y no habrá límite máximo.
  • Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres y tampoco se considerarán las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
  • Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior o Universidades Nacionales o Provinciales de Gestión Estatal.
  • Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptos en el PRONAFE podrán acceder a los beneficios del Programa, siempre que su cuota mensual sea menor al monto vigente establecido para la Asignación Universal por Hijo.

Formación Profesional

  • Ser argentinos nativos, o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener, al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre 18 y 24 años cumplidos.
  • Para las personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años se ampliará el límite hasta los 35 años. Al igual que para las que no cuenten con un trabajo formal registrado.
  • Las personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas lo harán sin límite máximo de edad.
  • Los ingresos del postulante no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además, no se tendrán en cuenta como ingreso las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

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