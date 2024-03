La advertencia de Caputo a supermercadistas por los precios en las góndolas

El encuentro se extendió por espacio de una hora y media con representantes de las cadenas Cencosud, Coto, La Anónima, Carrefour, Chango Más y Día . El funcionario acudió con su secretario de Industria y Desarrollo Productivo Juan Pazo , el de Comercio Pablo Lavigne y el asesor Martín Vauthier . Como hace algunos días ante CEOs de empresas de consumo masivo, el ministro defendió su hoja de ruta económica, descartó una devaluación y dijo que los “vaivenes” políticos no harán cambiar el objetivo déficit cero.

Se mostraron resultados positivos sobre la baja en la inflación, y políticas de promociones.

Luis Caputo a supermercadistas: “Los precios no reflejan la nueva realidad económica”

También hubo espacio para un reclamo, que es cada vez más airado en el Poder Ejecutivo, sobre que el nivel de precios que expresan las góndolas no se corresponde con el estado de la economía actual. “El ministro también hizo particular hincapié en el hecho de que los precios de los productos de consumo masivo no reflejan hoy la nueva realidad económica. En este sentido, se debatieron alternativas para combatir la suba desmedida de precios y proteger de este modo a los consumidores”, indicaron desde el Palacio de Hacienda.