Malestar económico y social

Inflación: un estudio reveló que siete de cada diez argentinos no creen en las cifras oficiales del Indec

Un estudio reveló que la mayoría de los argentinos desconfía de las cifras de inflación del Indec, mientras crece el malestar social y económico.

Inflación: un estudio reveló que 7 de cada 10 argentinos no creen en las cifras oficiales del Indec

Inflación: un estudio reveló que 7 de cada 10 argentinos no creen en las cifras oficiales del Indec

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

En un contexto de creciente desconfianza hacia el Gobierno, una encuesta reciente reveló que 7 de cada 10 argentinos creen que las cifras oficiales de inflación medida por el Indec no reflejan la realidad de sus bolsillos. Para la mayoría, el costo de vida sigue en aumento y el salario no alcanza para cubrir necesidades esenciales.

El relevamiento, realizado por la Consultora Zentrix durante la tercera semana de agosto sobre una muestra de 1.029 casos en todo el país, indicó que la percepción negativa subió 10,7 puntos en relación a julio, lo que marca un deterioro en la confianza en las estadísticas oficiales.

Lee además
Economía argentina; de la calma de marzo a la fragilidad de agosto.
Politica Monetaria

Economía argentina; de la calma de marzo a la fragilidad de agosto
La inflación mayorista anticipa cómo el dólar y las tarifas presionan sobre el IPC de agosto.
Precios y bolsillos

La inflación mayorista anticipa cómo el dólar y las tarifas presionan sobre el IPC de agosto
10 de Junio de 2025, Oscar David, supermercados, compras, precios, valor canasta familiar, consumo, gasto mensual, aumento, inflación, carrito
Un estudio reveló que la mayoría de los argentinos desconfía de las cifras de inflación del Indec

Un estudio reveló que la mayoría de los argentinos desconfía de las cifras de inflación del Indec

La inflación golpea el poder adquisitivo

El desencanto no se limita a la visión sobre los indicadores, sino también a la situación cotidiana. El 40,5% de los encuestados calificó su economía personal como “mala o muy mala”. Aunque la cifra bajó levemente respecto al mes anterior, todavía cuatro de cada 10 argentinos reconocen grandes dificultades para llegar a fin de mes.

La combinación de salarios estancados, aumentos en bienes esenciales y pérdida de poder adquisitivo configura un escenario en el que cualquier mejora resulta imperceptible. Para amplios sectores, las caídas mínimas en los índices no compensan la experiencia diaria de aumentos en alimentos, transporte y alquileres.

image
Las caídas mínimas en los índices no compensan la experiencia diaria de aumentos en alimentos, transporte y alquileres

Las caídas mínimas en los índices no compensan la experiencia diaria de aumentos en alimentos, transporte y alquileres

Pesimismo sobre el rumbo del país

La visión sobre el panorama general es aún más crítica: el 64% de los encuestados considera que la situación nacional es “mala o muy mala”, un salto de 11,2 puntos frente a julio. Es decir, casi 2 de cada 3 argentinos sienten que el país empeoró en apenas un mes.

Este resultado refleja un agravamiento del pesimismo colectivo. Aunque algunas percepciones personales se mantuvieron estables, el descreimiento hacia las políticas oficiales crece. Según la encuesta, la mayoría identifica a la clase alta como la principal beneficiaria de las medidas económicas del Gobierno, lo que alimenta el malestar social y la sensación de desigualdad.

Temas
Seguí leyendo

Los precios mayoristas aumentaron 2,8% en julio, según el Indec

Cuánto dinero requirió la crianza de un hijo en julio, según el Indec

De acuerdo al INDEC, cómo variaron los salarios frente a la inflación en los últimos meses

En Malargüe avanza el Polo Logístico Pata Mora con financiamiento provincial

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 24 de agosto de 2025

Pymes industriales reclaman al gobierno su propio RIGI

La morosidad con tarjeta de crédito alcanza su segundo pico más alto en 14 años

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

La nueva alianza electoral presentó a todos sus candidatos para el Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto

Video: violenta agresión a un adolescente en un salón de fiestas de Chacras de Coria
Imágenes sensibles

Video: violenta agresión a un adolescente en un salón de fiestas de Chacras de Coria

Este domingo volverán a habilitar el Paso Internacional Los Libertadores
Tránsito normalizado

Este domingo, volverán a habilitar el Paso Internacional Los Libertadores

Te Puede Interesar

Casi tres de cada diez adultos experimentan malestar psicológico en la Argentina urbana
Preocupación

Ansiedad y depresión: los factores que más inciden en la salud mental de los argentinos

Por Celeste Funes
El esquema fraudulento se desarrollaba a lo largo del año y afectó a unas 70 personas
Secuestraron equipos

Allanaron un local de tecnología del centro de Mendoza por presuntas estafas millonarias y buscan al dueño

Por Carla Canizzaro
La funcionaria nacional habló luego de que se destapara el escándalo en Discapacidad
Video

En medio de las sospechas de corrupción, Karina Milei reapareció: "Que no nos roben más"

Por Sitio Andino Política