Inflación sin paz: el impacto de frutas y verduras

Entonces entremos a desglosar qué es lo que está aumentando tanto como para elevar el gasto de los bolsillos argentinos a un 10% más en sólo un mes. Lo primero que viene a la mente seguramente será el churrasco de cada día o el asadito de domingo... pues no, la carne aumentó pero no fue lo que arrastró el índice. Tal es así, que si se analiza cuáles fueron los alimentos que más subieron en los últimos doce meses, no se encuentra ningún corte de carne entre los primeros diez. Por el contrario hay una alta presencia de frutas y verduras.