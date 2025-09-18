Crisis

Huelga de trabajadores vitivinícolas: por falta de avances paritarios habrá paro y movilización

No hubo acuerdo en las negociaciones paritarias por lo que los obreros no concurrirán a sus lugares de trabajo e inician una huelga. Qué pasó y qué reclaman.

Huelga de trabajadores vitivinícolas: por falta de avances paritarios habrá paro y movilización

Huelga de trabajadores vitivinícolas: por falta de avances paritarios habrá paro y movilización

Por Sitio Andino Economía

Por falta de acuerdos paritarios, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) irá a huelga con cese de actividades y manifestación. La entidad decidió retirarse de la negociación por falta de respuestas y se movilizará el próximo lunes.

Desde Foeva indicaron que "la negociación paritaria del sector vitivinícola entró en un punto crítico". Tras más de un mes de reuniones sin acuerdos, los trabajadores tomaron medidas drásticas, por lo que el lunes habrá paro sin asistencia al lugar de trabajo y movilización, desde la medianoche y por 24 horas.

Lee además
Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles
Atención

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles
La rectora de la UNCuyo convocó a la comunidad a defender la educación pública frente al veto de Milei
Manifestación nacional

La rectora de la UNCuyo convocó a la comunidad a defender la educación pública frente al veto de Milei

Según detallaron, las paritarias comenzaron el 13 de agosto, y Foeva pidió un aumento de 2% mensual y una suma no remunerativa de $20.000 durante seis meses. La respuesta de las cámaras fue que era un pedido "razonable", pero necesitaban consultar con las empresas que nuclean.

image

Sin acuerdo: huelga de obreros de la vitivinicultura

El secretario de prensa de Foeva, Daniel Romero, explicó: "el Gobierno pone topes salariales que no se corresponden con la inflación real ni con la canasta básica, y las cámaras empresarias los usan para frenar cualquier ajuste. Así es imposible avanzar en una negociación seria".

El segundo encuentro fue el 28 de agosto, pero no hubo respuestas concretas de las cámaras. Según explicó la Federación, "las cámaras que nuclean a grandes empresas del sector (como Zuccardi, Fecovita, Peñaflor, entre otras), se aprovechan que mantienen la dualidad de la actividad bodega/viña, para frenar acuerdos al generar dos mesas con realidades productivas distintas y condicionamientos cruzados".

Por último, el pasado miércoles hubo otra reunión en Buenos Aires, pero como no hubo ofrecimiento alguno para viña como para bodega, Foeva se retiró de las negociaciones y anunció las medidas de fuerza.

image
Temas
Seguí leyendo

Crisis en la industria alimentaria: cierran pymes y crece la incertidumbre en el sector

El turismo mendocino, en alerta por la baja presencia de visitantes chilenos

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de septiembre de 2025

Jueves Negro: el dólar vuela y los bonos y acciones sufren pérdidas históricas

Emprendimiento en tiempos de crisis: 5 ideas de bajo costo para generar ingresos extra hoy

El dólar sube a un precio récord mientras caen los bonos y aumenta el riesgo país

Qué hacer si no cobraste la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025

Ulpiano Suarez y el CEM avanzan en un plan para mejorar negocios y atraer inversiones

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de septiembre de 2025
MERCADO CAMBIARIO

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de septiembre de 2025

Las Más Leídas

Terrible incendio destruyó tres casas en Las Heras. 
Fotos y video

Incendio, casas destruidas y policías apedreados en Las Heras

El robo ocurrió en inmediaciones al asentamiento Castro, en Guaymallén. 
Inseguridad

Robo piraña en Guaymallén: asaltaron un colectivo en pleno recorrido

El primer mandatario habló de lo ocurrido en el Congreso
Repercusiones de la sesión en Diputados

Cornejo y el rechazo a los vetos: de la crítica a la oposición a la advertencia a Nación

El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Alerta

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?
Esta tarde de jueves

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?

Te Puede Interesar

El riojano había perdido protagonismo tras el escándalo de los audios y la derrota en PBA
Elecciones 2025

Milei bajó del equipo de campaña a uno de los principales nexos con Cornejo

Por Facundo La Rosa
Los Empleados de Comercio en Mendoza celebran el 22 de septiembre y no habrá actividad.
Asueto

Los empleados de Comercio de Mendoza celebran el 22 de septiembre: qué pasará con la actividad

Por Natalia Mantineo
El turismo mendocino en alerta por la baja presencia de visitantes chilenos
Entrevista

El turismo mendocino, en alerta por la baja presencia de visitantes chilenos

Por Aconcagua Radio