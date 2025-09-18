Huelga de trabajadores vitivinícolas: por falta de avances paritarios habrá paro y movilización

Por falta de acuerdos paritarios, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) irá a huelga con cese de actividades y manifestación. La entidad decidió retirarse de la negociación por falta de respuestas y se movilizará el próximo lunes.

Desde Foeva indicaron que "la negociación paritaria del sector vitivinícola entró en un punto crítico ". Tras más de un mes de reuniones sin acuerdos, los trabajadores tomaron medidas drásticas, por lo que el lunes habrá paro sin asistencia al lugar de trabajo y movilización, desde la medianoche y por 24 horas.

Manifestación nacional La rectora de la UNCuyo convocó a la comunidad a defender la educación pública frente al veto de Milei

Según detallaron, las paritarias comenzaron el 13 de agosto, y Foeva pidió un aumento de 2% mensual y una suma no remunerativa de $20.000 durante seis meses. La respuesta de las cámaras fue que era un pedido "razonable", pero necesitaban consultar con las empresas que nuclean.

El secretario de prensa de Foeva, Daniel Romero, explicó: "el Gobierno pone topes salariales que no se corresponden con la inflación real ni con la canasta básica, y las cámaras empresarias los usan para frenar cualquier ajuste. Así es imposible avanzar en una negociación seria".

El segundo encuentro fue el 28 de agosto, pero no hubo respuestas concretas de las cámaras. Según explicó la Federación, "las cámaras que nuclean a grandes empresas del sector (como Zuccardi, Fecovita, Peñaflor, entre otras), se aprovechan que mantienen la dualidad de la actividad bodega/viña, para frenar acuerdos al generar dos mesas con realidades productivas distintas y condicionamientos cruzados".

Por último, el pasado miércoles hubo otra reunión en Buenos Aires, pero como no hubo ofrecimiento alguno para viña como para bodega, Foeva se retiró de las negociaciones y anunció las medidas de fuerza.