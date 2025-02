Grupo Clarín compra Telefónica: de cuánto fue la inversión.

El valor de capitalización de Telecom alcanza a US$ 7.300 millones y el de Telefónica a US$ 1.000 millones. Sus competidores, algunos de los que acaban de ingresar a mercado argentino, tienen valores más que elocuentes: AMX, la dueña de Claro, llega a US$ 87.000 millones, Starlink, de Elon Musk y promocionada oficialmente, alcanza a US$ 350.000 millones. El presidente Javier Milei acaba de reunirse en Estados Unidos con Musk, en una cita que se repite en cada viaje presidencial a ese país.