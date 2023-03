Entre despidos y cierre: la empresa que se fue de Mendoza

Sitio Andino intentó contactar sin éxito a los responsables de la firma. Pero desde el sector tecnológico existe una mirada sobre lo ocurrido.

Al analizar motivos de la salida de Evenbrite, el empresario y referente del sector tecnológico Rodolfo Giro consideró que "tras un crecimiento desmedido en pandemia se había alcanzado un punto de equilibrio. Pero además, Argentina no es un país cómodo para invertir".

image.png Vista de las oficinas de Evenbrite

Qué cambió: la macro y algo más

En su momento, al ser consultado sobre si Eventioz seguiría siendo una empresa argentina, Aquistapace había señalado que "Eventioz es parte de Eventbrite, somos argentinos y vamos a seguir estando acá, en Mendoza. No hay planes de movernos en ninguna dirección".

De hecho, la firma nacida de esa fusión prometió inicialmente encarar un "agresivo plan de reclutamiento". Y desde la provincia se instaló como una plataforma para Latinoamérica de Evenbrite.

En números, había llegado al momento de la irrupción de la pandemia con 160 empleados entre las áreas de diseño, ingeniería y productos. Y al habilitar un predio en plena Zona Industrial, sobre carril Rodríguez Peña, la empresa prometía sumar otros 400 en 5 años, una meta que claramente no alcanzó.

"Tiene que ver con una macroeconomía que excede a Mendoza. Entendemos que sus planes son reconcentrarse en otro país, parte de las decisiones que responden a la política de muchas multinacionales. Pero existe mucho interés de otras empresas por absorber a los trabajadores luego de los despidos", aseguró sobre las causas y consecuencias de la salida de Evenbrite el director de Innovación Tecnológica del gobierno mendocino, Federico Morábito.

Según el funcionario, no hubo solicitudes ni planteos sobre asistencia al Gobierno desde la cúpula de Evenbrite "porque de haber sido así lo hubiéramos analizado". Asimismo descartó que sea el principio de una tendencia "sino al contrario: después de Buenos Aires y Córdoba, Mendoza es una de las provincias que más viene creciendo gracias al sector tecnológico y de software factory".

De un 2020 promisorio al cierre

Desde el Polo TIC, que aglutina al grueso de las empresas tecnológicas, aportan una mirada global sobre lo que cambió el último tiempo. Y cómo afectó negativamente a la operación de firmas como Evenbrite.

Para su presidente, Rafael Kemelmajer "hubo desde fines de año pasado una tendencia de las grandes IT globales a reducir personal, pero no es un problema originario del mundo IT sino del tema económico que estamos viendo varios efectos en el sector financiero. Esto lleva a reducción de inversiones que es de dónde se fondean las grandes empresas globales de IT globales".

Lo cierto es que la realidad para Evenbrite cambió drásticasmente desde que, a mediados del 2020 en plena pandemia demandaba empleos unos 100 empleos anuales en Mendoza y buenos sueldos.

Allá lejos y hace tiempo quedó la propuesta de "darle robustez a nuestra plataforma", con más búsquedas laborales de especialistas en IT. Y la promesa de ofrecer un "producto online 24/7 y atención al cliente 24/7 para ayudarlo a poner en marcha su evento".