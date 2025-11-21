En octubre 2025 cayó el salario pretendido de los argentinos: cuánto pidió cada categoría laboral

El salario pretendido por los argentinos cayó un 0,13% en octubre 2025 , de acuerdo al último informe de Bumeran y se ubicó en $1.796.426 . Se trata del primer descenso en lo que va del año, aunque el acumulado anual y la variación interanual continúa estando por encima de la inflación .

De hecho, si se analiza de forma interanual, las remuneraciones pretendidas subieron un 47,87%: muy por encima de la inflación que registra un 31,3% de aumento.

El salario pretendido en octubre 2025 varió según la experiencia y posición que se busca:

El salario promedio pretendido se ubicó en $1.796.426 en octubre de 2025

Recursos Humanos lideró la mayor pretensión salarial en octubre, con $1.555.000 ;

lideró la mayor pretensión salarial en octubre, con ; Producción, Abastecimiento y Logística le siguió con $1.355.318 ;

le siguió con ; Marketing y Comunicación se ubicó en tercer lugar con $1.256.973

En las posiciones semi senior y senior:

Recursos Humanos también encabezó el ranking con un salario pretendido de $2.190.000

también encabezó el ranking con un salario pretendido de Administración y Finanzas ocupó el segundo lugar con $1.955.000 ;

ocupó el segundo lugar con ; Tecnología y Sistemas solicitó un promedio de $1.868.603

Brecha de género: cuál fue el salario pretendido por mujeres y varones

En octubre la brecha de género por salario pretendido fue de 5,42% a favor de los varones. De esta manera, los varones pidieron $1.829.987 por mes, mientras que las mujeres solicitaron $1.735.891.

La brecha fue más pronunciada en las posiciones semi senior y senior con un 5,68% de diferencia: $1.861.701 varones y $1.780.595 mujeres. En cambio, en posiciones junior la brecha se achicó y quedó en 1,53%: $1.265.893 hombres y $1.246.778 mujeres