En octubre 2025 cayó el salario pretendido de los argentinos: cuánto pidió cada categoría laboral

El salario pretendido por los argentinos cayó un 0,13% en octubre 2025, de acuerdo al último informe de Bumeran y se ubicó en $1.796.426. Se trata del primer descenso en lo que va del año, aunque el acumulado anual y la variación interanual continúa estando por encima de la inflación.
De hecho, si se analiza de forma interanual, las remuneraciones pretendidas subieron un 47,87%: muy por encima de la inflación que registra un 31,3% de aumento.
De cuánto fue el salario pretendido en octubre 2025, según la posición
El salario pretendido en octubre 2025 varió según la experiencia y posición que se busca:
Supervisor y jefe: $2.589.885, lo que representa un aumento de 3,86% con respecto al mes anterior;
Semi senior y senior: $1.830.571, un 1,45% menos respecto a septiembre
Junior: $1.256.973, un aumento de 1,17%.
Qué sectores solicitaron los salarios pretendidos más altos
En las posiciones junior:
Recursos Humanos lideró la mayor pretensión salarial en octubre, con $1.555.000;
Producción, Abastecimiento y Logística le siguió con $1.355.318;
Marketing y Comunicación se ubicó en tercer lugar con $1.256.973
En las posiciones semi senior y senior:
Recursos Humanos también encabezó el ranking con un salario pretendido de $2.190.000
Administración y Finanzas ocupó el segundo lugar con $1.955.000;
Tecnología y Sistemas solicitó un promedio de $1.868.603
Brecha de género: cuál fue el salario pretendido por mujeres y varones
En octubre la brecha de género por salario pretendido fue de 5,42% a favor de los varones. De esta manera, los varones pidieron $1.829.987 por mes, mientras que las mujeres solicitaron $1.735.891.
La brecha fue más pronunciada en las posiciones semi senior y senior con un 5,68% de diferencia: $1.861.701 varones y $1.780.595 mujeres. En cambio, en posiciones junior la brecha se achicó y quedó en 1,53%: $1.265.893 hombres y $1.246.778 mujeres/ Ámbito Financiero