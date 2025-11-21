21 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
POR PRIMERA VEZ EN EL AÑO

En octubre 2025 cayó el salario pretendido de los argentinos: cuánto pidió cada categoría laboral

El salario pretendido cayó en octubre, aunque sigue por encima de la inflación. Cuánto pidió cada categoría y cómo cambió la brecha de género.

En octubre 2025 cayó el salario pretendido de los argentinos: cuánto pidió cada categoría laboral

En octubre 2025 cayó el salario pretendido de los argentinos: cuánto pidió cada categoría laboral

Por Sitio Andino Economía

El salario pretendido por los argentinos cayó un 0,13% en octubre 2025, de acuerdo al último informe de Bumeran y se ubicó en $1.796.426. Se trata del primer descenso en lo que va del año, aunque el acumulado anual y la variación interanual continúa estando por encima de la inflación.

De hecho, si se analiza de forma interanual, las remuneraciones pretendidas subieron un 47,87%: muy por encima de la inflación que registra un 31,3% de aumento.

Lee además
Dólar, precios y sueldos: qué está pasando hoy con la economía argentina
PANORAMA ECONÓMICO

Dólar, precios y sueldos: qué está pasando hoy con la economía argentina
Argentina tiene el salario mínimo más bajo de la región: de cuánto es en dólares
PREOCUPACIÓN

Argentina tiene el salario mínimo más bajo de la región: de cuánto es en dólares

De cuánto fue el salario pretendido en octubre 2025, según la posición

El salario pretendido en octubre 2025 varió según la experiencia y posición que se busca:

  • Supervisor y jefe: $2.589.885, lo que representa un aumento de 3,86% con respecto al mes anterior;
  • Semi senior y senior: $1.830.571, un 1,45% menos respecto a septiembre
  • Junior: $1.256.973, un aumento de 1,17%.
salario pretendido trabajo cuentas deudas
El salario promedio pretendido se ubicó en $1.796.426 en octubre de 2025

El salario promedio pretendido se ubicó en $1.796.426 en octubre de 2025

Qué sectores solicitaron los salarios pretendidos más altos

En las posiciones junior:

  • Recursos Humanos lideró la mayor pretensión salarial en octubre, con $1.555.000;
  • Producción, Abastecimiento y Logística le siguió con $1.355.318;
  • Marketing y Comunicación se ubicó en tercer lugar con $1.256.973

En las posiciones semi senior y senior:

  • Recursos Humanos también encabezó el ranking con un salario pretendido de $2.190.000
  • Administración y Finanzas ocupó el segundo lugar con $1.955.000;
  • Tecnología y Sistemas solicitó un promedio de $1.868.603

Brecha de género: cuál fue el salario pretendido por mujeres y varones

En octubre la brecha de género por salario pretendido fue de 5,42% a favor de los varones. De esta manera, los varones pidieron $1.829.987 por mes, mientras que las mujeres solicitaron $1.735.891.

La brecha fue más pronunciada en las posiciones semi senior y senior con un 5,68% de diferencia: $1.861.701 varones y $1.780.595 mujeres. En cambio, en posiciones junior la brecha se achicó y quedó en 1,53%: $1.265.893 hombres y $1.246.778 mujeres/ Ámbito Financiero

Temas
Seguí leyendo

Salarios en Argentina: cuánto cayeron desde 2017 y qué sector perdió más frente a la inflación

La morosidad en préstamos y tarjetas de crédito sigue en aumento: qué reveló el BCRA

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 21 de noviembre de 2025

La carne argentina exporta menos pero factura más: suba del 38% interanual en octubre

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 20 de noviembre de 2025

No cobré la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025: cómo solucionarlo

Un restaurante mendocino entre los 100 mejores de la región: así quedó el ranking para Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar
FIN DE SEMANA LARGO

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar

Las Más Leídas

El Zonda llegó con una nube de polvo al Gran Mendoza: así seguirá el tiempo
Fuertes ráfagas

El paso del Zonda en Mendoza: ramas caídas, rutas cortadas y una pareja que salvó su vida de milagro

El violento hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad
Buscan identificarlos

Video: un grupo de rugbiers golpeó brutalmente a un joven a la salida de un boliche en Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre.
Atención viajeros

En la previa al "finde XXL", el Paso Los Libertadores ya registra importantes demoras

Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite.
Preocupante

Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite

Nueva apuesta de Shacman Puebla: la primera sucursal de camiones innovadores llegó a Maipú video
Evento histórico

Nueva apuesta de Shacman Puebla: la primera sucursal de camiones innovadores llegó a Maipú

Te Puede Interesar

El hombre recibió un tiro en el pecho y su estado de salud es muy grave.
Investigación

Lo fueron a buscar a su casa de Godoy Cruz y lo mataron de un tiro

Por Pablo Segura
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina convocó a la Sesión Preparatoria.
Congreso

Cuándo juran los diputados nacionales electos, incluidos los cinco mendocinos

Por Sitio Andino Política
Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar
FIN DE SEMANA LARGO

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar

Por Soledad Maturano