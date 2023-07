En Mendoza se lanzó el Proviar II: en qué consiste, quiénes pueden acceder y cómo

Embed El programa presenta 3 componentes



• Innovación tecnológica y organizacional para la producción vitícola.

• Apoyo para la comercialización de pequeños y medianos establecimientos vitivinícolas.

• Apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por jóvenes y mujeres. pic.twitter.com/rOUTDTdzAK — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) July 18, 2023

Proviar II: de qué se trata y qué proyectos financia

El financiamiento está destinado a la producción primaria, con el objetivo de incrementar la adopción de tecnologías de los pequeños y medianos productores vitícolas, y atiende la mejora de la eficiencia del uso de recursos hídricos. Para ello, el programa otorgará un ANR (Aporte no Reembolsable) de hasta U$S 20.000 dólares por productor para que inviertan en sistema de riego, malla antigranizo, maquinaria, bombas para pozos, recambio de varietales, etc.; con una contraparte del 25% de la inversión.