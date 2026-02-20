Empresa argentina recurre al mercado de capitales para sostener su liderazgo agroindustrial

La decisión del Grupo Ledesma de acudir al mercado de capitales para captar hasta 150 millones de dólares mediante la emisión de deuda debe leerse en un marco más amplio que el de una respuesta coyuntural a las dificultades del sector. En un contexto internacional en el que el gobierno argentino ha logrado recomponer su credibilidad macroeconómica , el acceso al financiamiento aparece como una señal de normalización que comienza a beneficiar a las principales compañías del país , en particular a aquellas con perfil exportador y trayectoria consolidada .

La iniciativa se produce en un momento complejo para el negocio azucarero . La caída de los precios internacionales , la presión competitiva ejercida por Brasil , potenciada por la depreciación del real , y el deterioro de los márgenes internos obligaron a Ledesma a revisar su estructura de costos y su esquema financiero . Sin embargo, el recurso al endeudamiento busca evitar tensiones de liquidez y generar condiciones para una readecuación integral de la compañía , orientada a recuperar competitividad y previsibilidad operativa .

El directorio aprobó la creación de un programa global de emisión de Obligaciones Negociables simples , no convertibles en acciones, por un monto máximo de u$s150 millones . Se trata de un endeudamiento directo y no subordinado , cuyos plazos y tasas se definirán en cada colocación. La información fue comunicada formalmente a la Comisión Nacional de Valores , en línea con los estándares de transparencia que hoy exige el mercado y en sintonía con un clima financiero más favorable para el sector corporativo argentino.

Los fondos obtenidos se destinarán a la refinanciación de pasivos , la integración de capital de trabajo y la realización de inversiones en activos fijos y bienes de capital . La empresa también contempla su eventual utilización para operaciones societarias o para el financiamiento de su giro comercial habitual . Este margen de flexibilidad sugiere que el programa no apunta únicamente a cubrir urgencias financieras, sino a dotar a la firma de herramientas que le permitan atravesar un ciclo adverso sin comprometer su capacidad productiva .

image La agroindustrial Ledesma aprovechó la macro para recurrir al mercado de capitales

Ajuste interno y conflicto sindical

La salida al mercado se produce luego de un período de ajustes significativos. En los últimos años, Ledesma implementó recortes de gastos y una reducción de personal que le permitieron generar ahorros relevantes, aunque con un alto costo social. La conducción actual, encabezada por Diego Lerch, sostiene que estas decisiones fueron necesarias para alinear los costos de producción con estándares internacionales y enfrentar un escenario de caída de ventas y márgenes.

Desde el plano sindical, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma cuestiona el rumbo adoptado y denuncia un ajuste injustificado. El conflicto expone una tensión estructural entre la necesidad de sostener competitividad en un mercado globalizado y el peso que la empresa tiene como principal empleador privado en Jujuy, donde concentra una parte sustancial de su operación agrícola e industrial.

Un actor central del agro argentino

A pesar de estas fricciones, Ledesma continúa siendo uno de los grupos agroindustriales más relevantes del país. Emplea a unas 6.000 personas, lidera los mercados de azúcar y papel y es un actor central en la exportación de cítricos. El negocio del azúcar y el alcohol explica más de la mitad de sus ingresos, seguido por el papel y la actividad frutihortícola, con una estructura comercial que combina mercado interno y exportaciones para diversificar riesgos.

Movimientos paralelos en el sector

En paralelo al proceso de reordenamiento interno, el sector azucarero registró recientemente la toma de control del Ingenio Concepción por parte de Santiago Blaquier, quien se apartó del directorio de Ledesma para evitar conflictos de interés. La operación, de carácter personal, refuerza la gravitación histórica de la familia Blaquier en la actividad, aunque sin vínculo directo con la estrategia del grupo jujeño.

Una apuesta a la previsibilidad

Con más de un siglo de trayectoria, Ledesma enfrenta el desafío de sostener su liderazgo en un entorno más exigente. La toma de deuda aparece así no solo como un instrumento defensivo, sino como una apuesta a aprovechar un contexto macroeconómico más estable y una percepción internacional en mejora, que comienza a reabrir el acceso al crédito para las empresas argentinas.