Empleadas domésticas: confirmaron el último aumento salarial del año

La CNTCP confirmó un 1,3% adicional el servici doméstico en diciembre, completando la suba del 2,7% y sumando un bono de $14.000 por tres meses.

Por Sitio Andino Economía

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó un incremento del 1,3% para el servicio doméstico, que se hará efectivo en diciembre, por lo que de esta manera se completará la suba pactada a comienzos de noviembre.

Este ajuste, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, impacta sobre los salarios de más de 1,3 millones de las trabajadores del sector en todo el país, cuyas remuneraciones no registraban modificaciones desde septiembre, mes que marcó el cierre del ciclo anterior de aumentos.

A principios de noviembre, la CNTCP, integrada por representantes sindicales, empleadores y autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo, confirmó un incremento salarial del 2,7% para las empleadas domésticas, el cual se distribuyó en dos tramos: un 1,4% aplicado este mes y el 1,3% restante que se concretará en diciembre.

Adicionalmente, se dispuso un bono no remunerativo de $14.000 mensuales, que se pagará durante tres meses, hasta enero, para quienes superen las 16 horas de trabajo por semana. En el período anterior, la suba total había sido del 6,5%, distribuida entre julio, agosto y septiembre.

Escalas salariales para el servicio doméstico

Luego de haber aplicado el 1,4% sobre los sueldos mínimos de noviembre, las escalas de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) permiten calcular las remuneraciones que percibirá el personal del sector con la suba del 1,3% en diciembre.

  • Supervisor/a: con retiro, el valor por hora es de $3.783,32 y el mensual de $471.961,06. Sin retiro, el valor por hora asciende a $4.143,71 y el mensual a $525.691,97.
  • Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas): con retiro, el valor por hora es de $3.582,80 y el mensual de $438.483,53. Sin retiro, el valor por hora es de $3.926,79 y el mensual de $487.121,05.
  • Caseros: el valor por hora es de $3.383,53 y el mensual de $427.807,54.
  • Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermas): con retiro, el valor por hora es de $3.383,53 y el mensual de $427.807,54. Sin retiro, el valor por hora es de $3.783,32 y el mensual de $476.759,57.
  • Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento): con retiro, el valor por hora es de $3.135,96 y el mensual de $384.722,14. Sin retiro, el valor por hora es de $3.383,53 y el mensual de $427.807,54.

Adicionales por antigüedad, zona y aguinaldo

El personal que desempeñe tareas correspondientes a diferentes categorías debe percibir el sueldo fijado para la función mejor remunerada. Asimismo, se aplica un adicional por antigüedad equivalente al 1% del salario mensual por cada año completo de servicio en la relación laboral. Este pago, que comenzó a aplicarse desde el 1 de septiembre de 2021, toma como período inicial el 1 de septiembre de 2020.

Además, quienes realizan sus tareas en zonas consideradas desfavorables (La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires) reciben un suplemento del 30% sobre los salarios mínimos de cada categoría.

En cuanto al Sueldo Anual Complementario (SAC), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) explica que se abona a la finalización de los semestres de junio y diciembre, y se calcula tomando el 50% del mejor sueldo del último semestre. ARCA también aclara que “Si la prestación de servicios es inferior a los seis meses, deberá liquidarse en forma proporcional a los meses trabajados (Ley de Contrato de Trabajo)”. A modo ilustrativo, “si la persona sólo trabajó cuatro de los últimos seis meses, corresponderá que cobre el 66,67% (4 divido 6 meses) de la mitad del mejor sueldo de los últimos cuatro meses”.

