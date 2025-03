El Gobierno dispuso el fin de los aportes obligatorios a las cámaras empresariales

La medida que impulsó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apunta a modificar una situación que, según el texto oficial, carece de fundamento normativo: hasta ahora, varios convenios colectivos incluían cláusulas que imponían contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales firmantes, exigidas incluso a empleadores que no están afiliados ni asociados a esas entidades. El decreto aclara que esta práctica no tiene sustento legal y que, por lo tanto, las cámaras no pueden exigir pagos compulsivos a quienes no son parte de sus estructuras.