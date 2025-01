El Gobierno aceptó el reclamo del campo y bajará las retenciones "temporalmente"

Luis Caputo, Manuel Adorni, conferencia 01.jpg Foto: Prensa Casa Rosada

En el caso de las economías regionales, había productos con alícuotas residuales de retenciones que serán llevadas a cero de manera permanente. Es el caso de exportaciones tales como azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, foresto industria y arroz, entre otras. El vino ya había sido beneficiado en ese sentido durante la administración de Alberto Fernández/Sergio Massa.

El detrás de escena del anuncio de Luis Caputo sobre baja de retenciones al campo

“Queremos darle la señal al campo, que tanto apoya al país, explicarle que estamos pendientes de su situación. Estas medidas vienen a avalar las promesas presidenciales”, dijo Caputo.

“Vamos a bajar impuestos pero sin comprometer el superávit. Esta decisión les permite a los productores poder planificar mejor. Dada esta situación particular del campo, con la sequía, es muy importante esta muestra de solidaridad. Estamos tratando de hacer justicia, en definitiva eso es bajar impuestos, tener un país más justo”, agregó el ministro de Economía.

La baja de retenciones era un pedido en el que insistían desde el sector agropecuario y los gobernadores de provincias con fuerte producción agropecuaria. Tres de ellos –Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)- se reunieron esta semana y elevaron un pedido común a Casa Rosada.

Embed Es la hora del campo. En Rosario mantuvimos una nueva reunión de trabajo de la @RegionCentroOf con los gobernadores de Santa Fe, @maxipullaro, y de Entre Ríos, @frigeriorogelio, en la que coincidimos en reiterar nuestro pedido de una urgente baja de las #retenciones al sector… pic.twitter.com/U82uuvXXv7 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) January 21, 2025

Si bien la primera reacción de Caputo fue reclamarles que bajaran Ingresos Brutos en sus territorios, finalmente determinó escuchar el reclamo y anunciar esta reducción de alícuotas temporaria.

Al justificar la medida, dijo que se consideró el contexto de baja de precios internacionales de las commodities y la sequía que aquejó a los productores.

"La razón por la que no podemos hacerlo permanente es porque no tenemos los recursos. Pero sí queríamos darle la señal al campo, particularmente que es un sector que tanto apoya al país, que estamos encima de su situación. No nos es indiferente", añadió el ministro.