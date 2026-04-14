El FMI corrigió sus proyecciones y anticipa un 2026 más complicado para Argentina

El Fondo Monetario Internacional volvió a ajustar sus previsiones para la economía argentina y recortó medio punto su estimación de crecimiento para 2026 . Ahora espera que el PBI avance 3,5% , por debajo del 4% proyectado en enero y del 4,5% que había previsto en octubre.

El cambio responde al deterioro del contexto internacional, atravesado por la guerra en Medio Oriente , que en las últimas semanas modificó las perspectivas económicas globales. En ese escenario, el impacto más fuerte se da sobre los precios .

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En este sentido, el organismo ahora estima que el IPC promedio será de 30,4% en 2026, muy por encima del 16,4% que había calculado hace seis meses.

Los datos forman parte de la actualización del World Economic Outlook (WEO) , que el FMI presentó en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial.

El FMI ajustó al alza la inflación prevista para Argentina y la subió 14 puntos.

Para 2027, el organismo mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento en 4% y proyectó una desaceleración de la inflación al 15,7%. Es decir, espera que la economía retome algo de impulso, pero no en el corto plazo.

Según informó Iprofesional, el FMI había señalado previamente que Argentina podía amortiguar parte del impacto del conflicto por su perfil como exportador neto de energía. Sin embargo, el nuevo informe muestra que el efecto inflacionario terminó pesando más de lo previsto.

El conflicto y su impacto en la economía global

El análisis del Fondo pone el foco en cómo la guerra alteró un escenario que hasta hace poco mostraba mejores perspectivas. “La guerra interrumpió una trayectoria de crecimiento constante”, explicó el economista jefe del organismo, Pierre-Olivier Gourinchas.

Antes del conflicto, la economía global venía sostenida por la inversión en tecnología, cierta moderación en las tensiones comerciales y condiciones financieras más favorables. Ese impulso se debilitó con la escalada del conflicto.

El principal canal de impacto es el aumento de los precios de la energía. Cuando suben el petróleo y otras materias primas, se encarecen costos en toda la economía, lo que presiona la inflación y reduce el poder de compra.

Kristalina Georgieva, Javier Milei, Fondo Monetario Internacional FMI El organismo redujo su proyección para el país y ahora prevé un crecimiento del 3,5%. X @KGeorgieva

Más presión sobre la inflación y el financiamiento

El FMI advirtió que este escenario puede derivar en políticas monetarias más restrictivas a nivel global. A su vez, la incertidumbre empuja a los inversores hacia activos más seguros, lo que complica el financiamiento para los países emergentes.

En paralelo, el organismo también ajustó sus previsiones globales. Ahora estima que la economía mundial crecerá 3,1% en 2026 y 3,2% en 2027, levemente por debajo de lo que proyectaba meses atrás.

También revisó al alza la inflación global, que se ubicaría en 4,4% en 2026 antes de moderarse al 3,7% en 2027.

Los riesgos si el escenario empeora

El informe plantea además escenarios más complejos si el conflicto se agrava. En ese caso, con mayores subas en los precios de la energía, el crecimiento global podría caer hasta 2,5% en 2026.

En un escenario aún más adverso, con daños en la infraestructura energética en Medio Oriente, la economía mundial crecería apenas 2%, mientras que la inflación podría superar el 6% en 2027.

El Fondo advierte que el impacto no será uniforme. Las economías emergentes, sobre todo las que dependen de la importación de energía, aparecen como las más expuestas.

guerra-iran-israel-eeuu.jpg El conflicto podría agravar el escenario con subas en la energía.

Las recomendaciones del FMI

Frente a este contexto, el organismo planteó la necesidad de sostener la estabilidad macroeconómica y avanzar con reformas. También señaló que, ante episodios de volatilidad, pueden aplicarse medidas temporales como intervenciones cambiarias o controles sobre los flujos de capital.

El diagnóstico es más cauteloso que meses atrás. Aunque se mantiene la expectativa de una mejora hacia 2027, el corto plazo aparece marcado por menor crecimiento y mayor inflación, en un escenario condicionado por factores externos.