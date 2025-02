Ecosistema cripto: qué significan "Rug pull", "Pump and Dump" y "Staking".

El hecho que sucedió con el presidente, Javier Milei que promocionó una criptomoneda que luego se desplomó puse en el tapete palabras que muchos no están acostumbrados a escuchar pero que hoy son parte de un mundo digital que avanza día a día. A continuación algunos de los términos más empleados en glosario cripto.

Uno de los fraudes más comunes en el ecosistema cripto es el rug pull . “Para los que no entienden, un rug pull es una estafa de inversión en criptomonedas en la que los creadores o desarrolladores abandonan repentinamente un proyecto o salen de la estafa, llevándose consigo todos los fondos invertidos por los usuarios”, definió la experta en criptomonedas “Lady Market”, en su cuenta de X.

"Fenómeno barrial" El escándalo de Milei y las criptomonedas tuvo su repercusión en el New York Times

El mundo de las criptomonedas es un ecosistema financiero en constante evolución, pero no está exento de riesgos y prácticas fraudulentas. Una de las estrategias más comunes utilizadas para manipular el mercado es el esquema conocido como “Pump and Dump” . Este mecanismo, que se ha observado tanto en mercados tradicionales como en el de los criptoactivos, implica una manipulación artificial del precio de un activo para beneficio de unos pocos en detrimento de otros inversores.

El término “Pump and Dump” se traduce como “inflar y deshacerse” , y describe exactamente la dinámica del esquema. Un grupo de inversores con capital significativo, a menudo denominados “ballenas”, selecciona un activo de baja capitalización, como una criptomoneda poco conocida o con baja liquidez. A través de la compra masiva y la difusión de información engañosa, logran aumentar artificialmente su precio en un corto período de tiempo. Esta etapa se conoce como “Pump” (inflado o bombeo).

Una vez que el precio ha alcanzado un nivel atractivo, los promotores del esquema venden sus activos a precios inflados, obteniendo grandes ganancias.

Shitcoin

Una Shitcoin es un término despectivo que se usa para describir monedas digitales sin valor real, sin una utilidad clara o con fundamentos débiles. Se podría considerar una expresión empeorada de “memecoin”. Generalmente, no ofrecen ninguna ventaja tecnológica o funcional sobre criptomonedas establecidas como Bitcoin o Ethereum, y no suelen ser utilizadas en aplicaciones reales ni aceptadas en mercados importantes.

Staking

El staking en criptomonedas es el proceso de bloquear una cierta cantidad de tokens en una red blockchain para participar en la validación de transacciones y asegurar el funcionamiento de esa red. Es una práctica común en las blockchains que utilizan un mecanismo de consenso llamado Proof of Stake (PoS), en el que los participantes, conocidos como validadores, son seleccionados para validar bloques de transacciones basándose en la cantidad de criptomonedas que han bloqueado o “apostado” en la red.

Al hacer staking, los usuarios contribuyen a la seguridad y al funcionamiento de la red y, a cambio, reciben recompensas en forma de criptomonedas. Estas recompensas son similares a los intereses que uno podría obtener al depositar dinero en una cuenta bancaria.

Blockchain

La blockchain (o cadena de bloques) es una tecnología de registro digital descentralizado y distribuido que permite almacenar datos de forma segura, transparente e inmutable. Funciona como un libro de contabilidad digital en el que las transacciones o datos se registran en bloques, y cada bloque está vinculado a los anteriores, formando una “cadena”.

Cada vez que se realiza una transacción, esta es verificada por los participantes de la red (nodos) mediante un proceso de consenso. Una vez validada, la transacción se agrega a un bloque, que se añade a la cadena. Debido a su diseño, una vez que la información es registrada en la blockchain, es prácticamente imposible alterarla, lo que la hace altamente segura.

Burning

El burning (quema) en criptomonedas es el proceso de eliminar permanentemente una cantidad determinada de tokens o monedas de circulación. Esto se realiza enviando los tokens a una dirección de la blockchain que no tiene clave privada, lo que significa que no pueden ser recuperados ni utilizados nuevamente. La idea es reducir el suministro total de una criptomoneda, lo que puede tener varios efectos, como el aumento de su valor al disminuir la oferta disponible.

Stablecoin

Una stablecoin es un tipo de criptomoneda cuyo valor está diseñado para mantenerse estable y en general está vinculado a un activo de valor constante, como el dólar estadounidense o el oro. A diferencia de otras criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, cuya volatilidad puede ser muy alta, las stablecoins buscan proporcionar un valor predecible, lo que las hace más atractivas para aquellos que desean evitar las fluctuaciones bruscas de precio.

FOMO

FOMO es el acrónimo de "Fear of Missing Out", que se traduce como “miedo a quedarse afuera”. En el contexto de las criptomonedas, se refiere a la ansiedad o el temor que sienten los inversores de no aprovechar una oportunidad de inversión por miedo a que el precio de un activo suba significativamente y se pierdan las ganancias.

FUD

FUD es el acrónimo de Fear, Uncertainty, and Doubt (miedo, incertidumbre y duda) y se refiere a una estrategia o comportamiento en el que se difunden rumores, información negativa o engañosa sobre una criptomoneda, un proyecto o el mercado en general, con el objetivo de crear pánico y desconfianza entre los inversores. El propósito de generar FUD es que los inversores se asusten, vendan sus activos o tomen decisiones impulsivas, lo que puede provocar una caída en el precio de una criptomoneda.

El FUD puede ser propagado intencionadamente por personas que buscan manipular el mercado a su favor, ya sea para obtener beneficios al aprovechar una caída de precios o para perjudicar a un competidor.

Scalping

El scalping es una estrategia de trading a corto plazo que se centra en aprovechar pequeñas variaciones de precio en un período muy corto. Los traders que emplean esta técnica, conocidos como scalpers, realizan múltiples operaciones en el transcurso de un día, buscando obtener ganancias mínimas por cada transacción, pero realizando un gran volumen de operaciones. Fuente: Infobae