Economía de Mendoza 2022 y 2023, según empresarios y economistas

1) ¿Cuáles considera que fueron 3 aciertos de la gestión económica provincial durante 2022?

2) ¿Cuáles evalúa como errores no forzados o fracasos este año?

3) ¿Qué 3 cuestiones o desafíos debe enfrentar y resolver el Gobierno en materia económica en 2023?

La mirada de los empresarios

Matías Díaz Telli- presidente de la UIM (Unión Industrial de Mendoza)

-Lo mejor del 2022

-1)Cuentas ordenadas y manejo de paritarias: "El Gobierno de Mendoza ha sabido mantener ordenadas y económicamente viables las cuentas de la provincia pese a no contar con el favor de la Nación. Hay mucho mérito no sólo de la prudencia administrativa sino de la templanza para enfocar las paritarias. Profesionalismo que permite tener una economía provincial confiable a pesar de la macro, y es un gran logro del equipo de gobierno con el ministro Fayad a la cabeza".

-2) Mantener una postura firme frente a los atropellos y decisiones absurdas de la Nación: " Tal es el caso de los dos feriados que se anunciaron de un día para otro. Un buen antecedente de esto fue la gestión de la pandemia del Gobierno mendocino, aciertos que vienen desde 2020 y que se destacan".

-3) Posicionamiento de Mendoza: Turismo, vinos, gastronomía, eventos, sumar frecuencias aéreas… seguir posicionando a Mendoza como destino turístico nacional e internacional. Hay una labor titánica donde lo público y privado han trabajado muy bien".

-Lo peor del 2022:

-1) El CEAS y su falta de avance: "No ha dado los frutos que las instituciones que lo propusimos esperábamos y nos queda pendiente que cristalice el buen diálogo y la comunicación con los sectores empresariales. Sería un buen legado para futuros gobiernos".

-2) Potencial desaprovechado en petróleo y minería: No son fracasos del 2022, sino temas sin resolver de larga data. Son dos industrias que podrían aportar mucho a la provincia, sea en la generación de actividad, en regalías, en infraestructura, en generación de decenas de puestos de trabajo bien remunerados, etc. Quizá la participación del Gobierno a través de sus propias empresas no sea la mejor idea: en todo caso, el sector público tiene que articular con los privados, facilitando el desarrollo productivo pero no participar como si fuera un privado más".

-3)Paso fronterizo/Corredor Bioceánico/alta montaña: Durante años escuchamos como se pasan la pelota unos a otros para ver de quién es la culpa. Por Libertadores inexplicablemente demoramos 12 horas en hacer escasos 500km. Que si un organismo o el otro, que si la provincia, o la Nación, el Gobierno de Chile, pero la verdad es que deberían tener entusiasmo por emprender tamaña empresa y no vocación de sacarsela de encima.

Quedan pendientes el desarrollo de la alta montaña y los centros de esquí (que deberían pasar a ser centros de alta montaña con actividades los 12 meses del año).

Tres desafíos/metas 2023

-1) Queda sin resolver el tema de la actividad privada: " En el contexto de la pandemia hubieron planes de incentivo (como enlazados, Mendoza activa, etc) que fueron muy positivos en ese contexto en particular y a la vez se implementaron muy bien. Con mucho profesionalismo".

-2) Un inversor para PRC: "Hay un plan ambicioso que se viene trabajando hace tiempo y que de concretarse durante el 2023 sería un gran logro que valdría para adelante. Esperemos que funcione porque sería un un motor de desarrollo para Mendoza y Malargüe en particular".

-3) El problema del agua: "No vamos a resolver desde Mendoza el cambio climático, pero podemos revertir el pésimo uso de la poca agua que tenemos con tecnología, educación e inversión en infraestructura. Todavía queda muchísimo por resolver. La postura de la Nación con Portezuelo denota lo difícil que es el camino por recorrer".

............................................

Eduardo Pulenta- presidente del CEM (Consejo Empresario Mendocino)

"Yo creo que el año 2022 fue un año bastante difícil. Trabajar con una inflación del 5-7% mensual es muy complicado en cualquier empresa. El nivel de venta se ha mantenido en algunos rubros pero una caída de la rentabilidad por el incremento de costos y falta de insumos. Además, las exportaciones han estado desalentadas por el atraso cambiario".

-Lo mejor del 2022

-"Se hizo una buena gestión en recuperar la conectividad del aeropuerto con Brasil, Lima y Panamá".

-Desafíos/metas para 2023

-"Tenemos mucha incertidumbre en la industria vitivinícola por los daños causados por la helada. En miras a un año electoral decisiones políticas complicadas generan incertidumbre y desconfianza".

- Preocupa la caída de las exportaciones vitivinícolas (20,1% enero-noviembre versus 2021). Se estima que el mercado interno terminará 2022 estancado, luego de una merma del 17% (834 millones de litros) en 2021.

-"Queda pendiente la minería en Malargue, si se consigue consenso social".

............................................

Andrés Zavattieri- presidente de AEM (Asociación de Ejecutivos de Mendoza).

Lo mejor del 2022:

- Austeridad y menos impuestos: "Vemos positiva tener una administración pública austera, y la tenencia a la baja en la presión impositiva".

-Programas de incentivo: "Las nuevas versiones de Mendoza Activa promovieron la inversión productiva, y también de iniciativas particulares como la construcción de viviendas, que también aportaron a generar empleo". generó /programas de empleo

-Proyecto de nueva ley de Alfabetización: " Se está empezando a hablar de la Mendoza futura con educación. Un punto que consideramos muy importante para el desarrollo y el porvenir de la provincia".

-Lo peor del 2022

- El no avance del CEAS: "En un principio se vió como positivo su creación, pero no ha funcionado como realmente se hubiera pretendido. Aunque de ahí se desprendió luego la Mesa de Producción y Empleo que integraron 7 de las asociaciones gremiales más importantes de la Provincia trabajando en conjunto, y que consideramos como algo novedoso".

-Falta de financiamiento: "No tenemos una herramienta de créditoproductivo de alto impacto, para que las empresas puedan seguir invirtiendo y generando empleo genuino".

-Falta de consenso sobre la ampliación de la matriz productiva: "Las cámaras, y la sociedad también, estamos convencidas de que hay que discutirla, para empezar a tratar temas más amplios y crecer de una manera distinta y no seguir encerrados en pocos rubros".

-Desafíos o deudas por saldar en 2023

- Diálogo político + acuerdos: "Buscar una herramienta que permita lograr los acuerdos institucionales necesarios para desarrollar nuestra matriz productiva y promover inversiones".

-La plata de Portezuelo: "Se trata de pensar alternativas creativas para darle destino a los fondos que van a quedar de Portezuelo del Viento, acelerar la gestión para generar obras hídricas o de otro tipo que generen empleo genuino".

-Avanzar con la minería: "Además de poner en marcha Potasio y Hierro Indio, hay que animarse a un debate serio, responsable y con todos los argumentos necesarios para pensar en la actividad minera para la provincia. Tanto con zonificación, sea en Malargüe o zona norte de Las Heras o donde sea, pero con argumentos válidos: hay ejemplos a nivel mundial donde se hace minería sin contaminación, de forma distinta".

...................................................................................................................

Cómo lo ven los economistas

Nicolás Aroma (economista del FDT y docente de la UNC)

Lo mejor del 2022

-Baja de la tasa de desempleo: "Así como la inflación fue el gran problema de la economía nacional e impacta en Mendoza, los datos alentadores de la economía local vinieron empujados por variables macro que exceden en parte a la provincia, como la baja de la tasa de desempleo. Pero a Mendoza le sigue costando generar empleo registrado, y es una delas pocas provincias que no recuperan empleo registrado de la prepandemia".

-Mostrar una Mendoza atractiva turísticamente: "Es un punto fuerte de la gestión, a seguir como política de Estado. Los esfuerzos del Gobierno se centran en esta actividad, pero no alcanza: Mendoza necesita volver a ser fuerte en actividades industriales y de servicios, no solo puede vivir del turismo porque tampoco tiene ingresos masivos como otras ciudades del país. Es urgente mejorar la infraestructura pública para potenciar el sector".

-Incentivos a la economía del conocimiento: "Todavía queda mucho camino para instalar a Mendoza como polo pero hay capital humano de altos niveles de calificación universitaria y educativas que son sin duda un resorte de competitividad y desarrollo hacia el futuro. Aunque no sea fácil la transición, hay que pensar menos en “fierros” ".

Lo peor del 2022

- Bajos salarios: " Por ejemplo, el salario docente es el segundo peor del país detrás de Entre Ríos. Si consideramos solo salario docente privado, Mendoza es la peor provincia. Es fundamental plantearlo, por la injerencia del Estado: tanto salud como educación son la “razón de ser” de los estados provinciales.

-Déficit de obra pública: " Está en mínimos históricos, sin duda otro gran fracaso. Hacen varios años que se subejecuta obra pública, siendo ya baja la asignación presupuestaria. Las pocas obras se centralizan en la Ciudad de Mendoza; olvidan a otros departamentos de la provincia, lo que provoca mayor pobreza en la periferia".

-Mendoza sin visión estratégica: "Portezuelo es un ejemplo de esto. Hoy Mendoza tiene un soló modelo claro; el de las excusas. Es cómodo echarle la culpa al Gobierno nacional absolutamente de todo lo que le sucede, cuando la capacidad de gestión es todo lo contrario, consenso para sacar el mejor provecho de los recursos. Mendoza va a cerrar el año con un superávit acumulado de entre 80 y 100 mil millones pero no sabe qué hacer con eso.

-Desafíos/metas 2023

-Solucionar el problema de la deuda pública: La deuda publica dolarizada que se tomó en 2016 sigue pesando fuerte en las posibilidades de despegue de Mendoza y es un error financiero del gobernador el roll-over por fuera de la ley, e inconstitucional. La mejor opción es pagar el primer vencimiento con el superávit acumulado.

-Nuevo sistema de crédito: "Hay que revisar urgente el sistema de crédito de la provincia, no puede funcionar como una partida presupuestaria. Para mejorar las actividades productivas necesitamos una política distinta; el sistema actual no está a la altura de la potencialidad de Mendoza".

-Mejorar salarios: " Siendo una de las provincias más importantes del país no puede ubicarse debajo de la mitad de tabla en el ranking. Si bien la comparación entre provincias no contempla el costo de vida en cada una de ellas, da un indicio de que se puede mejorar en esa materia".

Rodrigo González- economista jefe Fundación Ideal

Lo mejor del 2022

-Orden fiscal: “Las cuentas públicas ordenadas son pilar de toda política de desarrollo. Aquí las asimetrías con Nación son evidentes. Gran parte de los problemas macroeconómicos se fundamentan en una política fiscal insostenible (que causa mayor presión fiscal, aumento en la deuda, emisión descontrolada e inflación); situación que contrasta con Mendoza y esto se debe poner en valor”.

- Menos carga impositiva y administración sostenible de la deuda pública: "Eso permitió implementar agresivos programa de fomento a la inversión privada (Mendoza Activa; programas de empleo; asistencia financiera mediante el FTyC / Cuyo Aval / Mendoza Fiduciaria). Si a nivel nacional hubiera la misma inflexibilidad que en Mendoza, sin roll over en una semana estaríamos en default. Cualquier manejo de cartera debería tener la posibilidad de rollear deuda. Lo hacen todos los Gobiernos. Es discutible hablar de mejores condiciones (plazo, tasa, moneda), pero poco razonable no poder hacerlo".

-Promoción de actividades económicas: " Hay todo un universo en torno a la economía del conocimiento, un sector que este año el Gobierno ha apoyado para potenciarlo".

Lo peor del 2022

-CEAS, una materia pendiente: "No avanzó como debiera. Aunque como ámbito de discusión es un desafío para planificar la matriz productiva futura de Mendoza".

-Salarios y empleo: "No son temas coyunturales para Mendoza, sino que son estructurales. El salario tiene que ver con la matriz, más vinculada a agro y servicios, que justamente tienen el promedio más bajo que otras actividades. En cuanto al empleo formal, no logramos recuperar los niveles del 2018 récord, aunque la dinámica de generación es predominantemente informal".

-El golpe de Portezuelo: "Creo que no está caído. Pero dependerá del contexto político darle otro impulso en 2023".

Desafíos/metas 2023

-Protegerse de la "macro": "Será un año para evitar que la macro nacional, con un clima electoral, arrastre a la economía de Mendoza".

-Espaldarazo al CEAS: "Como ámbito de articulación estratégica, el Consejo Económico y Social podría tener un rol más activo en la discusión y elaboración de ante-proyectos concretos que promuevan una Matriz Productiva más diversificada en Mendoza. Hay que darle más pragmatismo para cosas concretas".

-Potasio,Portezuelo y minería: "Son desafíos pendientes. El contexto político y macroeconómico han sido severos limitantes. La minería puede ser algo concreto a partir de la presentación de Malargüe, lo que permitirà poner en agenda nuevamente el desarrollo minero, sobre todo en departamentos con licencia social ".