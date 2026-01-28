E-commerce en tensión: Mercado Libre y Temu se enfrentan en la Justicia

La disputa judicial entre Mercado Libre y Temu expuso una nueva tensión en el comercio electrónico argentino , atravesada por denuncias de publicidad engañosa y competencia desleal . El conflicto se da en un contexto de fuerte crecimiento de las compras al exterior , impulsado por la llegada de plataformas chinas y la flexibilización de las importaciones .

El enfrentamiento entre ambos gigantes del e-commerce comenzó a tomar forma a mediados de 2025 , cuando el ingreso agresivo de plataformas como Temu y Shein alteró el mercado local . Según datos del sector, las compras de argentinos al exterior crecieron más de un 270% interanual , atraídas principalmente por precios bajos y una amplia variedad de productos .

En agosto de 2025 , Mercado Libre presentó una denuncia formal contra Temu ante la Secretaría de Comercio . El planteo se centró en presuntas prácticas de publicidad engañosa , vinculadas a la comunicación de descuentos extremos, del 80%, 90% y hasta 100%, y a la promesa de productos “ gratis ”, que luego incluían condiciones ocultas, montos mínimos de compra y costos adicionales , como el envío, visibles recién al final de la operación.

La denuncia también cuestionó el uso de dinámicas lúdicas , como sorteos, juegos y la llamada “ruedita”, que prometen premios pero exigen requisitos poco claros y generan, según la empresa argentina, una presión psicológica sobre los consumidores para concretar la compra.

Tras analizar la presentación, la Secretaría de Comercio hizo lugar al reclamo, abrió una investigación formal y dictó una medida cautelar que ordenó a Temu suspender esas prácticas publicitarias. Sin embargo, la respuesta de la firma china no tardó en presentar una acción judicial para intentar frenar la medida administrativa.

Actualmente, el conflicto se encuentra en una instancia clave, a la espera de que se defina en qué juzgado recaerá la causa. Desde Mercado Libre aclararon que la denuncia no está vinculada a la apertura de las importaciones, una política que la empresa apoya y de la que incluso participa a través de su categoría de compras internacionales, sino al cumplimiento de las normas de publicidad y defensa del consumidor.

El caso se inscribe en un reclamo más amplio del sector productivo argentino, que viene advirtiendo sobre la necesidad de “nivelar la cancha” frente a competidores extranjeros. En esa línea, tanto la Unión Industrial Argentina como empresas emblemáticas del país han señalado situaciones de competencia desleal en distintos rubros, alimentando un debate que sigue abierto sobre el impacto del nuevo escenario comercial.

Fuente: NA.